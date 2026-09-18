Ο Κοϊτά της ΑΕΚ κλήθηκε στην εθνική Μαυριτανίας για τα προκριματικά του Copa Africa

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο εξτρέμ της ΑΕΚ, κλήθηκε επίσημα στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Μαυριτανίας. Η κλήση αφορά τη συμμετοχή του στους προσεχείς αγώνες των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μιας διοργάνωσης υψίστης σημασίας για το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να ενισχύσει την πατρίδα του στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της προκριματικής φάσης, όπως ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία.

Η επιλογή του Άριτζ Λόπεθ Καμπράλ

Ο Ισπανός προπονητής της εθνικής Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεθ Καμπράλ, συμπεριέλαβε τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά στις κλήσεις του για την προκριματική φάση του Copa Africa. Η επιλογή του 27χρονου σταρ της ΑΕΚ ήταν ευρέως αναμενόμενη, δεδομένης της σημαντικής του παρουσίας και της αγωνιστικής του αξίας. Ο Κοϊτά, που αγωνίζεται στη θέση του εξτρέμ, θεωρείται ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του.

Ο Καμπράλ επέλεξε συνολικά 27 παίκτες για την αποστολή των «Μουραμπιτούνες», όπως είναι το προσωνύμιο της εθνικής Μαυριτανίας. Η παρουσία του Κοϊτά κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ομάδας στα προκριματικά, προσφέροντας την εμπειρία και τις ικανότητές του στο επιθετικό κομμάτι. Η κλήση του επιβεβαιώνει τη συνεχή του προσφορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Το πρόγραμμα των προκριματικών αγώνων

Η εθνική Μαυριτανίας έχει μπροστά της ένα απαιτητικό πρόγραμμα με δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για την έναρξη των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 24 Σεπτεμβρίου, όπου η Μαυριτανία θα υποδεχθεί την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Αυτή η εντός έδρας αναμέτρηση θα διεξαχθεί με στόχο την κατάκτηση των πρώτων βαθμών στον όμιλο.

Πέντε ημέρες μετά την πρώτη αναμέτρηση, η ομάδα του Άριτζ Λόπεθ Καμπράλ θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει το Μπενίν σε εκτός έδρας παιχνίδι. Και οι δύο αυτοί αγώνες αποτελούν μέρος του έκτου ομίλου της διοργάνωσης, όπου η Μαυριτανία θα διεκδικήσει την πρόκριση. Η επίδοση σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας και την ψυχολογία της ομάδας.

Η πορεία του Κοϊτά με το εθνόσημο

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά διαθέτει ήδη μια αξιοσημείωτη διεθνή καριέρα με την εθνική Μαυριτανίας. Έχει καταγράψει 23 εμφανίσεις με το εθνόσημο, αριθμός που υποδηλώνει τη σταθερή του παρουσία και τη συνεισφορά του στην ομάδα. Κατά τη διάρκεια αυτών των συμμετοχών, ο 27χρονος εξτρέμ έχει καταφέρει να σημειώσει και τρία γκολ, προσθέτοντας την επιθετική του δεινότητα στις επιλογές του προπονητή.

Το πιο πρόσφατο τέρμα του Κοϊτά με την εθνική ομάδα καταγράφηκε στις 22 Μαρτίου του 2025, σε έναν αγώνα που διεξήχθη κόντρα στο Τόγκο. Αυτή η επίδοση αναδεικνύει την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα και να είναι αποτελεσματικός μπροστά στην αντίπαλη εστία, καθιστώντας τον έναν πολύτιμο παίκτη για την Μαυριτανία στην προσπάθειά της για πρόκριση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta