Η ΑΕΚ αναζητά γκαρντ εν μέσω σοβαρών προβλημάτων στο ρόστερ

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση ενός ακόμη γκαρντ για να ενισχύσει το ρόστερ της, καθώς αντιμετωπίζει σημαντικές ατυχίες και απουσίες το τελευταίο διάστημα. Οι τραυματισμοί βασικών παικτών σε συνδυασμό με κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην προετοιμασία της ομάδας. Η κατάσταση καθιστά δύσκολη ακόμη και τη διεξαγωγή προπονήσεων, ενώ υπάρχει ανησυχία για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Οι ατυχίες και οι τραυματισμοί που πλήττουν την Ένωση

Η ΑΕΚ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια σειρά από ατυχίες, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά την προετοιμασία της ομάδας. Αρχικά, οι τραυματισμοί των παικτών Φλιώνη, Μπράουν, Φίζελ και Γουίλιαμς είχαν ήδη δημιουργήσει κενά στο ρόστερ.

Σε αυτά τα προβλήματα προστέθηκε και η ανησυχία για τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο γόνατο. Οι συνεχείς αυτές απώλειες έχουν περιορίσει τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για ενίσχυση.

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας και ο αντίκτυπος στην ομάδα

Πέρα από τους τραυματισμούς, η αποστολή της Ένωσης που επέστρεψε από τη Ρόδο επλήγη από κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Συγκεκριμένα, οκτώ άτομα ταλαιπωρούνται από την ασθένεια.

Ανάμεσα στα οκτώ κρούσματα, περιλαμβάνονται πέντε παίκτες, δύο προπονητές και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου. Με τους τέσσερις ήδη τραυματίες παίκτες, ο συνολικός αριθμός των νοκ-άουτ αθλητών ανέρχεται πλέον στους εννέα, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές πρόβλημα στην ομάδα.

Δυσκολίες στην προετοιμασία και αγωνιστική αβεβαιότητα

Το μέγεθος του προβλήματος είναι τεράστιο, καθώς η κατάσταση αυτή καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή της προπόνησης που έχει προγραμματιστεί για αύριο, 15 Σεπτεμβρίου. Η ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάκοτα αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην ομαλή διεξαγωγή της προετοιμασίας, λόγω των πολλών απουσιών και των απρόβλεπτων αναποδιών.

Επιπλέον, υπάρχει έντονη ανησυχία για τη συμμετοχή της ομάδας στο επόμενο τουρνουά, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το τουρνουά, η ΑΕΚ αναμένεται να αντιμετωπίσει την Κλουζ και την Καρδίτσα, με την παρούσα κατάσταση να δημιουργεί ερωτηματικά για την αγωνιστική της ετοιμότητα.

Η αναζήτηση του νέου γκαρντ και οι απαιτήσεις

Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, η Βασίλισσα αναζητά ενεργά να προσθέσει έναν γκαρντ στο ρόστερ της. Η ανάγκη για ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση είναι ύψιστης σημασίας, όπως αναφέρθηκε και στο σημερινό Gazz Floor.

Ο νέος παίκτης καλείται να δώσει λύσεις τόσο στον τομέα της δημιουργίας όσο και του σκοραρίσματος, προκειμένου να καλύψει τα κενά που έχουν προκύψει. Ο αρχηγός της ομάδας, Φλιώνης, παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης και έχει απουσιάσει από τα φιλικά παιχνίδια, γεγονός που καθιστά την απόκτηση ενός γκαρντ ακόμη πιο επιτακτική.

Επείγουσα ανάγκη ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων

Οι άνθρωποι της Ένωσης, μαζί με τον Σάλε, εργάζονται εντατικά για να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για τις θέσεις των γκαρντ. Η επιτάχυνση των διαδικασιών είναι κρίσιμη, καθώς οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας ξεκινούν τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η διεξαγωγή του Super Cup, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Ρόδο. Η άμεση κάλυψη του κενού στη θέση του γκαρντ κρίνεται απαραίτητη, ώστε η ΑΕΚ να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο πλήρης και ανταγωνιστική στις πρώτες επίσημες αναμετρήσεις της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta