Ολυμπιακός και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Καραϊσκάκης

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League. Η αναμέτρηση αυτή βρίσκει τους Πειραιώτες σε μια περίοδο αλλαγών, ενώ οι Κρητικοί παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν. Το παιχνίδι αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένων των συνθηκών και για τις δύο ομάδες.

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού

Το κύριο θέμα που απασχολεί το στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων» δεν είναι άλλο από την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την τεχνική ηγεσία. Ο Βάσκος προπονητής αποτέλεσε έναν από τους πιο επιτυχημένους στην ιστορία του συλλόγου, καθώς η κατάκτηση του Conference League έχει γραφτεί με τα πιο χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες έχουν φροντίσει ήδη για την επόμενη ημέρα, έχοντας καταλήξει στην επιλογή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει την ομάδα. Το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο θα γίνει στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με την Γιαγκελόνια.

Η αγωνιστική κατάσταση των «ερυθρόλευκων»

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την πρώτη τους απώλεια βαθμών στη Super League, καθώς ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 εκτός έδρας με τον Βόλο. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδότησε την πρώτη φορά που δεν κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα.

Το γεγονός που σημάδεψε την αναμέτρηση με τον Βόλο ήταν ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός θα απουσιάσει τουλάχιστον για τους επόμενους έξι μήνες. Αυτή η εξέλιξη καθιστά πιθανή την κίνηση του Ολυμπιακού για την απόκτηση ενός νέου φορ, προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του ΟΦΗ

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν. Η ομάδα της Κρήτης μετράει μόλις μία ήττα μέχρι στιγμής, η οποία σημειώθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Η γενικότερη εικόνα του συλλόγου δείχνει μια ομάδα σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Ο ΟΦΗ προέρχεται από μία νίκη με 3-0 στο Κύπελλο Ελλάδας, απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, ένα αποτέλεσμα που ενισχύει την ψυχολογία της ομάδας. Επιπλέον, οι Κρητικοί έχουν μπροστά τους μία μεγάλη αναμέτρηση με τη Χοφενχάιμ για την πρεμιέρα του Europa League.

Η παράδοση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Οι Κρητικοί πηγαίνουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ψάχνοντας την έκπληξη απέναντι στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, η παράδοση δεν είναι με το μέρος τους, καθώς έχουν γνωρίσει 18 σερί ήττες στο πρωτάθλημα στις αναμετρήσεις με τους «ερυθρόλευκους» στην έδρα τους.

Επιπλέον, στα τελευταία αυτά παιχνίδια, ο ΟΦΗ δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Αυτό το στατιστικό στοιχείο προσθέτει ένα επιπλέον κίνητρο για την ομάδα να προσπαθήσει να ανατρέψει την αρνητική αυτή παράδοση και να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο στην έδρα του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta