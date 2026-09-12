Ο Κιλιάν Εμπαπέ ενοχλημένος με τα meme που τον παρομοιάζουν με «δικτάτορα»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Γάλλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, πήρε θέση σχετικά με τα meme που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον απεικονίζουν ως «δικτάτορα». Ο διάσημος αθλητής εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για αυτές τις παρομοιώσεις, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν όρια ακόμα και στην περίπτωση του χιούμορ. Δήλωσε πως τέτοιου είδους συγκρίσεις ξεπερνούν τα όρια του αστείου και μπορούν να αποκτήσουν μια πολύ διαφορετική διάσταση.

Η ενόχληση του Κιλιάν Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ξεκαθάρισε τη θέση του για τα επίμαχα meme, τα οποία τον παρουσιάζουν ως «δικτάτορα». Η ενόχλησή του είναι εμφανής, καθώς θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες αναφορές υπερβαίνουν τα όρια του χιούμορ. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής τόνισε ότι, παρόλο που αντιλαμβάνεται την αστεία πλευρά του θέματος, οι παραλληλισμοί αυτοί μπορεί να είναι προβληματικοί.

Ο σούπερ σταρ αναφέρθηκε στην ευρεία κυκλοφορία αυτών των εικόνων στα social media και στην ανάγκη να τεθούν όρια ακόμα και σε περιπτώσεις που αρχικά φαίνονται αθώες. Η στάση του δείχνει ότι, παρά την αναγνώριση της ελαφρότητας με την οποία πολλοί χρησιμοποιούν αυτά τα meme, ο ίδιος βλέπει μια πιο σοβαρή πτυχή στο ζήτημα.

Η διπλή όψη του χιούμορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Εμπαπέ παραδέχθηκε ότι κατανοεί την αστεία πλευρά του θέματος και ότι πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εικόνες χωρίς κάποια κακή πρόθεση. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένοι παραλληλισμοί μπορούν να αποκτήσουν πολύ διαφορετική διάσταση. Αυτό οφείλεται, όπως είπε, στα ιστορικά πρόσωπα με τα οποία γίνεται η σύγκριση και στη ζημιά που έχουν προκαλέσει.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος αστέρας δήλωσε: «Υπάρχει μια πλευρά που είναι αστεία, γιατί καταλαβαίνεις ότι για κάποιους πρόκειται απλώς για ένα αθώο αστείο. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που είναι λίγο λιγότερο αστεία, γιατί γνωρίζουμε τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στην ιστορία άνθρωποι αυτού του είδους».

Ξεκάθαρη τοποθέτηση για τις συγκρίσεις

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για τέτοιου είδους συγκρίσεις. Δήλωσε ρητά ότι δεν επιθυμεί να συνδέεται με πρόσωπα που έχουν προκαλέσει τεράστιο πόνο και δυστυχία στην ανθρωπότητα. Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει την πεποίθησή του ότι ορισμένες παρομοιώσεις ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας και του σεβασμού.

«Το να σε συγκρίνουν με δολοφόνους ή με ανθρώπους που έκαναν εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπους δυστυχισμένους... Δεν νομίζω ότι έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εμπαπέ. Με αυτή τη δήλωση, ο ποδοσφαιριστής αποστασιοποιήθηκε πλήρως από οποιαδήποτε σύνδεση με τέτοιες ιστορικές φιγούρες, τονίζοντας την προσωπική του ηθική στάση.

Κριτική για την έλλειψη επίγνωσης

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με μια κριτική προς όσους δημιουργούν ή διαδίδουν τέτοιου είδους meme. Υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες συγκρίσεις, εκτός από το ότι είναι προσβλητικές, μπορεί να υποδηλώνουν και έλλειψη ευρύτερης κατανόησης. Ο Εμπαπέ έκανε λόγο για έλλειψη πολιτικής και ανθρώπινης επίγνωσης από μέρους ορισμένων ανθρώπων.

«Μερικές φορές αυτό δείχνει έλλειψη πολιτικής και ανθρώπινης επίγνωσης από κάποιους ανθρώπους», κατέληξε. Με αυτή την παρατήρηση, ο Κιλιάν Εμπαπέ θέλησε να τονίσει τη σημασία της σκέψης και της ευαισθησίας όταν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους αναφορές, ακόμα και στο πλαίσιο του διαδικτυακού χιούμορ.

Με πληροφορίες από: Athletiko