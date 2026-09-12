Προχωρημένες επαφές για Σαλάχ-Εντίν: Ο Παναθηναϊκός ενισχύει την άμυνα

Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα. Οι «πράσινοι» έχουν εντοπίσει στο πρόσωπο του 24χρονου Μαροκινού την πολυθεσίτικη επιλογή που αναζητούσαν για την αριστερή πλευρά της άμυνας. Η πιθανή αυτή προσθήκη αναμένεται να προσφέρει έξτρα ασφάλεια στα μετόπισθεν της ομάδας, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες του ρόστερ.

Οι προχωρημένες συζητήσεις και το προφίλ του παίκτη

Οι συζητήσεις τόσο με τη Ρόμα όσο και με τον ίδιο τον 24χρονο αμυντικό έχουν προχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει αισιοδοξία πως οι επαφές μπορούν να οδηγήσουν σε θετική κατάληξη για τον Παναθηναϊκό, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την υπόθεση, καθώς αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις.

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν είναι ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, έχοντας υπάρξει διεθνής με το Μαρόκο. Η βασική του θέση είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, ωστόσο διαθέτει την ικανότητα να καλύψει περισσότερους από έναν ρόλους, προσφέροντας ευελιξία. Οι «πράσινοι» τον χαρακτηρίζουν ως «μουντιαλικό» παίκτη, γεγονός που υπογραμμίζει την ποιότητα και την εμπειρία του σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Η φόρμουλα δανεισμού και οι περιορισμοί συμμετοχής

Ο Παναθηναϊκός συζητά φόρμουλα δανεισμού για τον ποδοσφαιριστή, επιδιώκοντας να τον εντάξει στο δυναμικό του πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου. Εφόσον τελικά αποκτηθεί έως το φινάλε του μεταγραφικού «παραθύρου», που είναι η 15η Σεπτεμβρίου, ο Σαλάχ-Εντίν δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Conference League, λόγω των κανονισμών.

Ωστόσο, ο Μαροκινός αμυντικός θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στις εγχώριες διοργανώσεις, ενισχύοντας άμεσα την ομάδα σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, προσφέροντας λύσεις στον προπονητή.

Η ανάγκη για κάλυψη στην αριστερή πλευρά της άμυνας

Στον σχεδιασμό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, το μοναδικό κομμάτι του ρόστερ που δημιουργούσε έναν σχετικό προβληματισμό ήταν η αριστερή πλευρά της άμυνας. Οι «πράσινοι» εξέταζαν την αγορά για έναν αριστεροπόδαρο αμυντικό που θα μπορούσε να προσφέρει λύσεις τόσο ως στόπερ όσο και ως αριστερός μπακ.

Η αναζήτηση αυτή αποσκοπούσε στην κάλυψη του διαστήματος μέχρι την πλήρη επιστροφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς στα μέσα Οκτωβρίου. Η προσθήκη του Σαλάχ-Εντίν θα καλύψει αυτό το κενό, αλλά και τις ανάγκες της ομάδας στο «μετά», προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια συνολικά στα μετόπισθεν.

Επιπλέον επιλογές και ασφάλεια στα μετόπισθεν

Μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση του Κρίστιανσεν, ουσιαστικά δεν υπήρχε καθαρή εναλλακτική πίσω από τον Γιώργο Κυριακόπουλο στην αριστερή πλευρά. Επιπλέον, υπήρχε η επιθυμία για μία επιπλέον «αριστεροπόδαρη» λύση στο κέντρο της άμυνας, καθώς μετά τη φυγή του Αχμέντ Τουμπά, υπάρχει μόνο ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν σε αυτή τη θέση.

Για αυτόν τον λόγο, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να εξετάσουν εξονυχιστικά την αγορά ως το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, περιμένοντας κάποια «ξεχωριστή» επιλογή και μία καλή ευκαιρία. Αυτή η ευκαιρία φαίνεται πως προέκυψε με τον Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος μπορεί να προσφέρει τις επιθυμητές λύσεις. Η πιθανή απόκτηση του Μαροκινού δεν συνδέεται με κάποια αλλαγή δεδομένων γύρω από τον Κρίστιανσεν, ούτε «ακυρώνει» τη μεταγραφή του Δανού, όπως ίσως κάποιοι εξέλαβαν. Αντίθετα, αφορά την επιθυμία του Παναθηναϊκού να έχει πλήρη κάλυψη και περισσότερες επιλογές σε όλες τις θέσεις του ρόστερ του, ενισχύοντας το βάθος του πάγκου του.

Με πληροφορίες από: Athletiko