Ο Γιαμπουσέλε μίλησε για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και τον Ομπράντοβιτς

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, συμμετέχοντας στο πρώτο αγωνιστικό τεστ της ομάδας στη Ρόδο. Ο Γάλλος φόργουορντ μίλησε για την πρώτη του εμφάνιση, τη συνεργασία του με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τη δημιουργία μιας γαλλικής «παρέας» εντός του συλλόγου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον μεγάλο του στόχο, καθώς και σε μία ξεχωριστή στιγμή του αγώνα.

Το πρώτο τεστ και η νίκη στη Ρόδο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στον «αστερισμό» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με το πρώτο του τεστ να διεξάγεται στη Ρόδο και να στέφεται νικηφόρο. Η ομάδα επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 78-56, σε ένα παιχνίδι όπου η σημασία του αποτελέσματος ήταν δευτερεύουσα μπροστά στα πρώτα αγωνιστικά δείγματα της νέας σύνθεσης. Και οι δύο πλευρές κλήθηκαν να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία σε νέα πρόσωπα να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να συστηθούν στο παρκέ.

Ανάμεσα σε αυτά τα νέα πρόσωπα ήταν και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος φόργουορντ είχε μία ξεχωριστή παρουσία στον αγώνα, σημειώνοντας 8 πόντους, εκ των οποίων οι τρεις προήλθαν από ένα εύστοχο τρίποντο. Για τον ίδιο, η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτέλεσε την πρώτη σελίδα σε ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας του, σε μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις.

Οι πρώτες εντυπώσεις και ο μεγάλος στόχος

Ο Γιαμπουσέλε εξέπρασε την ικανοποίησή του για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό. «Νιώθω αρκετά καλά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ήταν το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε οι περισσότεροι και ήταν σημαντικό για εμάς να νικήσουμε». Τόνισε, ωστόσο, ότι η ομάδα συνεχίζει να δουλεύει στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση ως ένα «πρώτο καλό μας τεστ».

Ο Γάλλος παίκτης μίλησε επίσης για τον μεγάλο του στόχο, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την παρουσία του στην ελληνική ομάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη γαλλική «παρέα» που έχει δημιουργηθεί στον Παναθηναϊκό, ένα στοιχείο που φαίνεται να συμβάλλει στην προσαρμογή και την ομαλή ένταξή του στο νέο περιβάλλον.

Η συνεργασία με τον κορυφαίο προπονητή της Euroleague

Ένα από τα κεντρικά σημεία των δηλώσεων του Γιαμπουσέλε ήταν η συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο θεωρεί τον κορυφαίο προπονητή στην EuroLeague. «Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές και ο καλύτερος στη EuroLeague», υπογράμμισε ο Γάλλος φόργουορντ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για αυτή τη συνεργασία.

Όπως εξήγησε, η δυνατότητα να δουλεύει καθημερινά μαζί του, να λαμβάνει συμβουλές και να βρίσκεται κοντά του είναι «εξαιρετικό και για όλους τους παίκτες». Πιστεύει ότι αυτή η καθημερινή τριβή με τον έμπειρο προπονητή βοηθά τους παίκτες να γίνουν καλύτεροι και να κατανοήσουν σε βάθος το παιχνίδι, τονίζοντας ότι «έχουμε ακόμα να μάθουμε και να βελτιωθούμε».

Η ξεχωριστή στιγμή του Ιάσωνα Βαρβαρίτη

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την εμφάνιση του νεαρού Ιάσωνα Βαρβαρίτη, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη στιγμή στον αγώνα. Ο Γάλλος παίκτης δήλωσε «πραγματικά χαρούμενος για εκείνον» και αποκάλυψε ότι, όταν ο Βαρβαρίτης μπήκε στο παρκέ, του είπε: «όταν πιάνεις την μπάλα, σουτάρεις».

Τον παρότρυνε επίσης να το διασκεδάσει, τονίζοντας τη σημασία αυτών των στιγμών. Ο προπονητής είχε μιλήσει και ο ίδιος στον Βαρβαρίτη πριν το παιχνίδι, καθιστώντας ξεχωριστή τη συμμετοχή του ως μέλος της ομάδας. Ο Γιαμπουσέλε εκτίμησε ότι ο Βαρβαρίτης «θα το θυμάται σε 10-15 χρόνια από τώρα», χαρακτηρίζοντας την εμφάνισή του ως ένα «πολύ καλό τεστ» για έναν παίκτη με «πολλή προοπτική και ταλέντο». Η δυνατότητα, σε αυτή την ηλικία, να εμπλέκεται έτσι και να ευστοχεί σε τρίποντο, όντας σημαντικός για το παιχνίδι, είναι κάτι «πολύ... μεγάλο» για τον νεαρό αθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta