Ο δήμαρχος Ηρακλείου για την «ΟΦΗ Arena»: Μεγάλος στόχος που απαιτεί σοβαρότητα

Το ζήτημα της κατασκευής ενός νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ, της «ΟΦΗ Arena», βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Ηράκλειο. Ο δήμαρχος της πόλης, Αλέξης Καλοκαιρινός, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε την ιδιαίτερη σοβαρότητα και τον προσεκτικό σχεδιασμό που απαιτεί ένα τέτοιο έργο. Η δήλωση αυτή ακολούθησε τη συνάντησή του με τον διοικητικό ηγέτη των Κρητικών, Μιχάλη Μπούση, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Η συνάντηση και οι δηλώσεις του δημάρχου

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Μιχάλης Μπούσης είχαν μία ακόμη συνάντηση το Σάββατο, συζητώντας για το μεγάλο όνειρο της δημιουργίας ενός νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ. Ο δήμαρχος Ηρακλείου, μέσω ανάρτησής του, αναφέρθηκε στο project της «ΟΦΗ Arena», δηλώνοντας ότι αποτελεί έναν από τους μεγάλους στόχους της δημοτικής αρχής. Τόνισε πως το ζήτημα του νέου γηπέδου είναι πολυπαραγοντικό και απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα, σωστό σχεδιασμό και προσεκτικά βήματα.

Ο κ. Καλοκαιρινός στάθηκε επίσης στη σημασία που θα έχει η κατασκευή του νέου γηπέδου τόσο για την ομάδα όσο και για την ευρύτερη πόλη του Ηρακλείου. Η πρόταση της δημοτικής αρχής αφορά σε έναν μεγάλο χώρο, ο οποίος είναι πολεοδομικά χαρακτηρισμένος για την υποδοχή αθλητικής δραστηριότητας.

Το όραμα της «ΟΦΗ Arena» και η τοποθεσία

Η δημιουργία ενός νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ αποτελεί ένα μεγάλο όνειρο που ο Μιχάλης Μπούσης προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα. Ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη σοβαρότητα του ζητήματος. Το πλάνο προβλέπει την κατασκευή της «ΟΦΗ Arena» στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.

Το προτεινόμενο μοντέλο για το νέο γήπεδο είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος θα παραχωρήσει την έκταση του «Γεντί Κουλέ», που βρίσκεται στα Καμίνια. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ανάπτυξη της πόλης, συνδέοντας ζωτικά τη δημιουργία του γηπέδου με την εσωτερική ζωή και τη διεθνή ακτινοβολία του Ηρακλείου.

Η τρέχουσα έδρα και οι επιτυχίες του ΟΦΗ

Από το καλοκαίρι του 2025, το Παγκρήτιο Στάδιο έχει γίνει η έδρα του ΟΦΗ, μια απόφαση που λήφθηκε με τη βούληση της Δημοτικής Αρχής. Αυτή η επιλογή, όπως έχει αναγνωριστεί, συνδέεται αντικειμενικά με τη λαμπρή πορεία της ομάδας. Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup, ενώ προκρίθηκε και στη League Phase του Europa League.

Στους επόμενους μήνες, το Παγκρήτιο Στάδιο αναμένεται να φιλοξενήσει δυνατές συγκινήσεις αυτής της πορείας, παράλληλα με τους αγώνες του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο, αποκτά νέα διάσταση και παραμένει δεμένη όσο ποτέ με τον κόσμο της, τόσο του Ηρακλείου όσο και ολόκληρης της Κρήτης.

Η σημασία της διπλής ανάπλασης για την πόλη

Ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός έχει δηλώσει, κατά την υποδοχή της ομάδας στη Λότζια την επομένη της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας, ότι το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, η «ΟΦΗ Αρένα», έχει γίνει ένας από τους μεγάλους στόχους. Το μοντέλο της διπλής ανάπλασης, που προκρίνεται, προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την πόλη.

Με αυτό τον τρόπο, τα πυκνοδομημένα Καμίνια θα αποκτήσουν έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής. Παράλληλα, η αναπτυσσόμενη περιοχή Κορώνη Μαγαρά θα μετατραπεί σε έναν κομβικό πόλο έλξης και δραστηριότητας. Η δημιουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου συναρτάται ζωτικά με την ανάπτυξη της πόλης, τόσο με την εσωτερική της ζωή, όσο και με τη διεθνή ακτινοβολία της, ακολουθώντας παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων με μεγάλη αθλητική και ποδοσφαιρική παράδοση, ανάμεσα στις οποίες θα συγκαταλέγεται εφεξής το Ηράκλειο.

Ο δήμαρχος επανέλαβε ότι το ζήτημα του νέου γηπέδου είναι πολυπαραγοντικό και απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα, σωστό σχεδιασμό και προσεκτικά βήματα, υπογραμμίζοντας την προσέγγιση της δημοτικής αρχής σε αυτό το σημαντικό project.

Με πληροφορίες από: Gazzetta