Απορίες για τους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το χθεσινό παιχνίδι

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, μέσω του προσωπικού του blog στο Gazzetta, εξέφρασε τις απορίες του σχετικά με την απόδοση διαφόρων παικτών του Ολυμπιακού. Οι προβληματισμοί του έρχονται στο φως μετά το χθεσινό παιχνίδι της ομάδας, όπου παρατηρήθηκαν συγκεκριμένες αδυναμίες και συμπεριφορές από τους ποδοσφαιριστές. Οι επισημάνσεις του αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη φυσική κατάσταση και την ταχύτητα αντίδρασης μέχρι την ακρίβεια στις πάσες και τις εκτελέσεις στημένων φάσεων.

Αμυντικοί προβληματισμοί

Ένας από τους παίκτες για τους οποίους ο Κώστας Νικολακόπουλος θέτει ερωτήματα είναι ο Ορτέγκα. Συγκεκριμένα, αναρωτιέται αν ο παίκτης χρειάζεται να γίνει πιο fit, ώστε να μπορεί να αντιδράει με μεγαλύτερη ταχύτητα σε κρίσιμες φάσεις. Ως παραδείγματα αναφέρονται το γκολ της ισοφάρισης του Βόλου, αλλά και μία περίπτωση στο πρώτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα, όπου ενήργησε καθυστερημένα και μόλις πρόλαβε τον αντίπαλο φορ.

Στους αμυντικούς εντοπίζονται επίσης ζητήματα με τον Σαλιάκα και τον Ρέτσο. Για τον Σαλιάκα, ο δημοσιογράφος εκφράζει την απορία αν μπορεί να πραγματοποιήσει καλές σέντρες σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Ενώ στην Τρίπολη είχε τρεις ικανοποιητικές σέντρες, στο χθεσινό ματς οι πέντε σέντρες του χαρακτηρίστηκαν ως η μία πιο κακή από την άλλη. Όσον αφορά τον Ρέτσο, η απορία είναι πότε θα σταματήσει να κάνει τόσο μεγάλες γκάφες, οι οποίες κοστίζουν βαθμούς στον Ολυμπιακό.

Θέματα στη μεσαία γραμμή

Προβληματισμός υπάρχει και για τον Πιρόλα, καθώς ο Κώστας Νικολακόπουλος αναρωτιέται γιατί ζητάει να αντικαθίσταται με τέτοια συχνότητα στη διάρκεια των παιχνιδιών. Αυτή η συμπεριφορά έχει ως συνέπεια η ομάδα να χάνει μία αλλαγή, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Κάρμο είναι ένας ακόμη παίκτης που απασχολεί, με την απορία να αφορά το αν μπορεί να κάνει μία καλή πάσα από πίσω προς την επίθεση σε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Αυτό το ερώτημα τίθεται δεδομένου ότι ο παίκτης υποτίθεται πως είναι καλός σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Παράλληλα, ο Μπρούνο φαίνεται να προκαλεί εκνευρισμό στην εξέδρα, καθώς σε σχεδόν κάθε παιχνίδι κάνει δύο με τρεις τραγικές μπαλιές ή σέντρες.

Απορίες για τους μέσους και τους επιθετικούς

Για τον Εσε, ο Κώστας Νικολακόπουλος εκφράζει την επιθυμία να σουτάρει μία φορά καλά, να δίνει έστω τρεις καλές πάσες σε ένα 90λεπτο και να σταματήσει να γυρίζει τόσο συχνά την μπάλα πίσω. Αυτές οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πιο επιθετική προσέγγιση από τον παίκτη.

Ο Τσικίνιο είναι ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο επίκεντρο των αποριών, ειδικά όσον αφορά την εκτέλεση των στημένων φάσεων. Συγκεκριμένα, τίθεται το ερώτημα αν μπορεί να εκτελεί καλά, έστω ένα φάουλ, είτε για σέντρα είτε απευθείας προς την εστία.

Προβληματισμοί στην επίθεση

Στην επίθεση, ο Ζότα είναι ένας από τους παίκτες για τους οποίους ο δημοσιογράφος αναρωτιέται αν μπορεί να πατάει περισσότερο περιοχή, παίζοντας ως δεύτερος φορ. Στο χθεσινό παιχνίδι, πέραν του πέναλτι, είχε μόνο μία τελική, η οποία ήταν κεφαλιά από κόρνερ, κάτι που υποδηλώνει περιορισμένη παρουσία στην αντίπαλη περιοχή.

Τέλος, ο Γκονζάλες αποτελεί πηγή αποριών ως προς τη συνολική του συμμετοχή στο παιχνίδι. Κυρίως, ο Κώστας Νικολακόπουλος αναρωτιέται αν μπορεί να σταματήσει να σουτάρει από όπου κι αν βρίσκεται και αντ' αυτού να πασάρει σε αμαρκάριστους συμπαίκτες του, ενισχύοντας έτσι την ομαδική συνεργασία και την αποτελεσματικότητα της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta