Το τελικό grid του Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα

Λίγες ώρες απομένουν για την εκκίνηση του Grand Prix Ιταλίας, του 13ου αγώνα της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, ο οποίος θα διεξαχθεί στη θρυλική πίστα της Μόντσα. Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου και την ποινή του Όσκαρ Πιάστρι, διαμορφώθηκε το τελικό grid με τους 22 μονομάχους που θα παραταχθούν στην εκκίνηση. Η δράση αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Η πρώτη σειρά της εκκίνησης

Στην κορυφή του grid, ο Πιερ Γκασλί της Alpine θα βρίσκεται στην πρώτη θέση, έχοντας κατακτήσει την παρθενική του pole position με εντυπωσιακό τρόπο το Σαββάτο. Ο Γάλλος οδηγός στοχεύει τουλάχιστον στο βάθρο στον σημερινό αγώνα.

Δίπλα του, στη δεύτερη θέση, θα παρατάξει τη Mercedes του ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός έχει μια σημαντική ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά του από την κορυφή του πρωταθλήματος, καθώς ο teammate του και πρωτοπόρος, Κίμι Αντονέλι, εκκινεί από τις τελευταίες θέσεις.

Η «κατακόκκινη» δεύτερη σειρά

Η δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα είναι «κατακόκκινη», καθώς θα φιλοξενήσει δύο μονοθέσια της Ferrari. Ο Σαρλ Λεκλέρ θα ξεκινήσει από την τρίτη θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον θα βρίσκεται ακριβώς πίσω του, στην τέταρτη θέση.

Η ιταλική ομάδα έχει έτσι δύο μονοθέσια ακριβώς πίσω από τους πρωτοπόρους, σε έναν εντός έδρας αγώνα που έχει ιδιαίτερη σημασία γι’ αυτήν και τους οπαδούς της.

Οι επόμενες θέσεις και οι επιπτώσεις των ποινών

Πιο πίσω, στην πέμπτη θέση, θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Δίπλα του, στην έκτη θέση, θα παραταχθεί ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος καλείται να ανακτήσει άμεσα τις θέσεις που έχασε λόγω της ποινής που του επιβλήθηκε.

Την έβδομη θέση κατέκτησε ο Φράνκο Κολαπίντο με τη δεύτερη Alpine, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις. Ο Νόρις θα ξεκινήσει τον αγώνα από την όγδοη θέση. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls στην ένατη θέση και ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi στη δέκατη.

Εκκινήσεις από τις τελευταίες θέσεις και το pitlane

Ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, θα αντιμετωπίσει μια δύσκολη πρόκληση, καθώς θα ξεκινήσει από τη 19η θέση της εκκίνησης. Πίσω του, οι Άλεξ Άλμπον και Λίαμ Λόσον θα εκκινήσουν από ακόμη πιο πίσω θέσεις, καθώς και οι δύο οδηγοί άλλαξαν κινητήρα.

Μία ακόμη ειδική περίπτωση είναι αυτή του Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος θα πάρει εκκίνηση από το pitlane, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην στρατηγική του αγώνα.

Η στρατηγική και η εξέλιξη του αγώνα

Ο αγώνας στη Μόντσα θα έχει διάρκεια 53 γύρους, και η εκκίνηση, μαζί με τη στρατηγική των ομάδων, αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση. Ο 13ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία, καθώς οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου έδωσαν μια συναρπαστική σειρά εκκίνησης, με τον πρώτο γύρο να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ομάδες και οδηγοί περιμένουν μια μάχη διαφορετική από τους προηγούμενους αγώνες, με τη διαχείριση ενέργειας να οδηγεί σε πιθανές ανακατατάξεις κατά τη διάρκεια των γύρων. Η εκκίνηση για το Grand Prix Ιταλίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος, ενώ το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford θα ξεκινήσει από τις 15:30 για να καλύψει κάθε λεπτό της δράσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta