Η επιστροφή του Κώστα Τριανταφυλλόπουλου στον Αστέρα AKTOR και η ξεχωριστή ανακοίνωση

Ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος επιστρέφει στην οικογένεια του Αστέρα AKTOR, εντασσόμενος πλέον στη Β' ομάδα του συλλόγου. Η ανακοίνωση της επιστροφής του έμπειρου ποδοσφαιριστή πραγματοποιήθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μέσω της ηλεκτρονικής εφημερίδας των Αρκάδων, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης συνεργασίας τους.

Η επιστροφή του «Τριάντα» στην Τρίπολη

Ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος δεν έμεινε για μεγάλο διάστημα μακριά από την Τρίπολη. Η προηγούμενη συνεργασία του με τον Αστέρα AKTOR είχε ολοκληρωθεί στις 19 Ιουνίου, όταν το συμβόλαιό του έληξε.

Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ένας εκ των αρχηγών της ομάδας, αποφάσισε να επιστρέψει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», αυτή τη φορά για να ενισχύσει τη Β' ομάδα του συλλόγου.

Η ιδιαίτερη ανακοίνωση της ένταξης

Δεδομένου ότι ο «Τριάντα» αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση για τους Αρκάδες, η ανακοίνωση της επιστροφής του στην «κιτρινομπλέ» οικογένεια ήταν εξίσου ιδιαίτερη. Αυτή έγινε γνωστή μέσα από το σημερινό, 6 Σεπτεμβρίου, φύλλο του "Asteras News", της ηλεκτρονικής εφημερίδας που εκδίδεται παραμονή των εντός έδρας αγώνων του Αστέρα AKTOR.

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 7 της ηλεκτρονικής εφημερίδας, οι αναγνώστες μπορούν να βρουν ένα βίντεο-μήνυμα από τον 33χρονο σέντερ μπακ. Μέσω αυτού του μηνύματος, ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος γνωστοποιεί την ένταξή του στη Β' ομάδα.

Οι δηλώσεις του ποδοσφαιριστή

Στο βίντεο-μήνυμά του, ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα αυτή αρχή. «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να βρίσκομαι στην ομάδα του Αστέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής.

Στη συνέχεια, ο «Τριάντα» πρόσθεσε: «Αυτή τη φορά θα αγωνίζομαι στην ομάδα Β'. Η ομάδα Β' είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Αστέρα μεγαλύτερο και θα θέλαμε και εσάς στην προσπάθεια μας για να πετύχουμε το στόχο μας».

Η προσφορά του στην ομάδα

Η παρουσία του Κώστα Τριανταφυλλόπουλου αναμένεται να προσφέρει σημαντικά αγωνιστικά οφέλη στη Β' ομάδα. Με τη μεγάλη του εμπειρία, θα βοηθήσει τους πιο νεαρούς συμπαίκτες του στην ανάπτυξή τους και στην προσαρμογή τους στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, ο έμπειρος αμυντικός θα αποτελεί εναλλακτική επιλογή για την πρώτη ομάδα, εάν κριθεί αναγκαίο να προσφέρει τις υπηρεσίες του και εκεί. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Τριανταφυλλόπουλος κατέγραψε 28 εμφανίσεις με τη φανέλα των Αρκάδων, συμβάλλοντας στην παραμονή της ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου στην κατηγορία.

Συνολικά, σε 5,5 χρόνια και δύο διαφορετικές θητείες με τα «κιτρινομπλέ», ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος μετράει 135 εμφανίσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη μακροχρόνια σχέση του με τον σύλλογο.

Το τάιμινγκ της ανακοίνωσης

Η επισημοποίηση της επιστροφής του «Τριάντα» στο κλαμπ έγινε γνωστή λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του Αστέρα Β' AKTOR στη Super League 2. Ο αγώνας αυτός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, στη Νέα Σμύρνη, με αντίπαλο τον Πανιώνιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta