Επεισόδιο σε αγώνα της Championship: Παίκτης της Κάρντιφ έπιασε οπαδό της Πόρτσμουθ από τον λαιμό

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε χθες, 5 Σεπτεμβρίου, στις εξέδρες αγγλικού γηπέδου, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Κάρντιφ και της Πόρτσμουθ. Ο αμυντικός των φιλοξενούμενων, Κρίστιαν Μπιέλικ, ενεπλάκη σε έναν έντονο καυγά με έναν νεαρό οπαδό της Πόρτσμουθ, φτάνοντας στο σημείο να τον αρπάξει από τον λαιμό.

Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Championship και στιγμάτισε την αναμέτρηση, προκαλώντας την άμεση διακοπή της. Οι αντιδράσεις από τις δύο πλευρές ήταν έντονες, ενώ αναμένονται εξελίξεις σχετικά με την πειθαρχική διερεύνηση του συμβάντος.

Η εξέλιξη του επεισοδίου

Το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στο 70ό λεπτό της αναμέτρησης, όταν η Κάρντιφ, η οποία βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0, κέρδισε πλάγιο. Ο αμυντικός Κρίστιαν Μπιέλικ, με την επιθυμία να ξαναρχίσει γρήγορα το παιχνίδι, πλησίασε τις κερκίδες για να πάρει την μπάλα.

Εκείνη τη στιγμή, ο οπαδός των γηπεδούχων που είχε μαζέψει την μπάλα, αντί να την επιστρέψει στον ποδοσφαιριστή, αποφάσισε να την πετάξει πάνω στο κεφάλι του. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πολωνού οπισθοφύλακα, ο οποίος άρπαξε τον νεαρό οπαδό από τον λαιμό.

Ανταλλαγή χτυπημάτων και διακοπή αγώνα

Ο νεαρός οπαδός ανταπέδωσε άμεσα στην κίνηση του Μπιέλικ, σπρώχνοντας τον παίκτη μακριά και χαστουκίζοντάς τον στο πρόσωπο. Η ένταση στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο κορυφώθηκε, οδηγώντας σε διακοπή του αγώνα για περίπου τρία λεπτά.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Μπεν Σπίντι, επενέβη για να αποκαταστήσει την τάξη. Παρά το γεγονός ότι ο Κρίστιαν Μπιέλικ είχε ήδη μία κίτρινη κάρτα, γλίτωσε την τιμωρία της κόκκινης κάρτας. Αντιθέτως, ο οπαδός που ξεκίνησε τον καυγά αποβλήθηκε από το γήπεδο λίγο μετά την αντιπαράθεση, με την παρέμβαση της ασφάλειας του σταδίου.

Οι δηλώσεις των προπονητών

Μετά το περιστατικό, ο προπονητής της Πόρτσμουθ, Τζον Μουζίνιο, ζήτησε συγγνώμη από τους παίκτες των φιλοξενούμενων. Ο κ. Μουζίνιο δήλωσε πως η ατμόσφαιρα στο γήπεδο δεν πρέπει ποτέ να ξεπεράσει αυτό το όριο, τονίζοντας την ανάγκη για διατήρηση της αθλητικής συμπεριφοράς.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός της Κάρντιφ, Μπράιαν Μπάρι-Μέρφι, επαίνεσε την ηρεμία που επέδειξε ο διαιτητής Μπεν Σπίντι κατά τη διαχείριση του συμβάντος. Ωστόσο, δήλωσε ότι αναμένει από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) να ξεκινήσει πλήρη έρευνα για το γεγονός.

Η αντίδραση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) έχει λάβει γνώση του περιστατικού και εξετάζει ενεργά την έκθεση του διαιτητή του αγώνα. Στόχος της FA είναι να καθορίσει τυχόν αναδρομικές πειθαρχικές κατηγορίες που ενδέχεται να προκύψουν από το συμβάν.

Η διερεύνηση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή τιμωρία του αμυντικού της Κάρντιφ, Κρίστιαν Μπιέλικ, ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας και τις διατάξεις του πειθαρχικού κώδικα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta