Ο Ρούμπεν Ρέγες μίλησε στους παίκτες του Άρη: «Απαράδεκτη εμφάνιση»

Ο Ρούμπεν Ρέγες, τεχνικός διευθυντής του Άρη, απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, χαρακτηρίζοντας την πρόσφατη εμφάνισή τους ως απαράδεκτη. Ο Ισπανός παράγοντας απαίτησε να μην επαναληφθεί μια τέτοια εικόνα στο μέλλον, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση αντίδραση και ενότητα από όλα τα μέλη του συνόλου. Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε στο «Δασυγένειο» αθλητικό κέντρο, αμέσως μετά την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη και πριν από την έναρξη της προπόνησης.

Η επιστροφή της αποστολής και η άμεση συνάντηση

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, η αποστολή του Άρη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Αντί να κατευθυνθούν αλλού, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο μετέβησαν απευθείας στο «Δασυγένειο» αθλητικό κέντρο. Αυτή η άμεση μετάβαση υποδηλώνει την επείγουσα ανάγκη για συζήτηση και αποτίμηση της κατάστασης.

Πριν καν ξεκινήσει η προγραμματισμένη προπόνηση, ο Ρούμπεν Ρέγες συγκέντρωσε τους παίκτες. Η συνάντηση αυτή είχε ως αποκλειστικό σκοπό την αντιμετώπιση της εικόνας που παρουσίασε η ομάδα, με τον τεχνικό διευθυντή να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να μεταφέρει το μήνυμα της διοίκησης και να θέσει τις βάσεις για την επόμενη μέρα.

«Ανεπίτρεπτη η εικόνα και απαράδεκτη η εμφάνιση»

Στον πυρήνα της ομιλίας του, ο Ρούμπεν Ρέγες δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα σκληρές και κατηγορηματικές εκφράσεις για να περιγράψει την απόδοση της ομάδας. Χαρακτήρισε την εικόνα που παρουσιάστηκε ως «ανεπίτρεπτη», ενώ συμπλήρωσε ότι η εμφάνιση ήταν «απαράδεκτη». Οι λέξεις του Ισπανού τεχνικού διευθυντή ήταν σαφείς και δεν άφηναν περιθώρια για παρερμηνείες.

Ο Ρέγες ξεκαθάρισε στους ποδοσφαιριστές ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εικόνα αυτή. Τόνισε ότι δεν υφίστανται εξηγήσεις που θα μπορούσαν να μετριάσουν την κριτική, υπογραμμίζοντας την πλήρη ευθύνη των παικτών για την απόδοση τους. Αυτή η στάση δείχνει την αποφασιστικότητα της διοίκησης να μην ανεχθεί παρόμοιες εμφανίσεις στο μέλλον.

Η πικρία για την εικόνα και τους φιλάθλους

Ένα σημαντικό σημείο της ομιλίας του Ρούμπεν Ρέγες ήταν η αναφορά στην εικόνα που είχε καλλιεργηθεί για τον Άρη στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο τεχνικός διευθυντής δήλωσε ότι αυτή η εικόνα «χαλάσαμε» με την πρόσφατη απόδοση, υποδεικνύοντας ότι η ομάδα είχε ξεκινήσει με θετικό πρόσημο, το οποίο όμως αμαυρώθηκε. Η δήλωσή του αντανακλά την απογοήτευση για την απώλεια του θετικού κλίματος που είχε δημιουργηθεί.

Επιπλέον, ο Ρέγες εξέφρασε την πικρία του για το γεγονός ότι η ομάδα «πίκρανε τον κόσμο» με την εμφάνισή της. Αυτή η αναφορά στους φιλάθλους υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η διοίκηση στην ικανοποίηση των οπαδών και την ανάγκη να τους προσφέρεται ένα θέαμα αντάξιο των προσδοκιών. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η κακή εμφάνιση ήταν απλώς «μια κακή παρένθεση» και δεν θα έχει συνέχεια.

Απαίτηση για αντίδραση, ενότητα και ψυχραιμία

Ο Ρούμπεν Ρέγες επανέλαβε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την υποχρέωση των ποδοσφαιριστών να επανορθώσουν. Μεταξύ άλλων, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχετε την υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε αντίδραση». Αυτή η απαίτηση για άμεση και ουσιαστική αντίδραση αποτελεί βασικό στοιχείο της προσέγγισης του τεχνικού διευθυντή.

Τέλος, ο Ισπανός παράγοντας τόνισε ότι η επιθυμητή αντίδραση και η επανόρθωση μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από δύο βασικές αρχές: την ενότητα και την ψυχραιμία. Η ενότητα θεωρείται κρίσιμη για τη συσπείρωση της ομάδας και την κοινή προσπάθεια, ενώ η ψυχραιμία κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή διαχείριση των καταστάσεων και την αποφυγή περαιτέρω λαθών. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τον οδικό χάρτη που έδωσε ο Ρέγες στους παίκτες για την επόμενη περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta