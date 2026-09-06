Ελ Καμπί: Μήνυμα στήριξης από τον Γιάρεμτσουκ μετά τον σοβαρό τραυματισμό

Σοκ και έντονη συγκίνηση έχει προκαλέσει στον αθλητικό κόσμο ο σοβαρότατος τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί, του Μαροκινού στράικερ του Ολυμπιακού. Ο ποδοσφαιριστής υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με τον Βόλο, ο οποίος έληξε ισόπαλος 1-1. Μετά το δυσάρεστο συμβάν, ο συμπαίκτης του, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, έσπευσε να του στείλει ένα μήνυμα στήριξης μέσω των social media.

Ο τραυματισμός και η άμεση αντίδραση

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί τραυματίστηκε σοβαρά στον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον του Βόλου, που διεξήχθη στις 5 Σεπτεμβρίου. Η αναμέτρηση έληξε με σκορ 1-1, ωστόσο η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του Μαροκινού επιθετικού επισκίασε το τελικό αποτέλεσμα. Ο τραυματισμός του προκάλεσε άμεσα ανησυχία, καθώς διαγνώστηκε ως κάταγμα κνήμης-περόνης, μια ιδιαίτερα σοβαρή βλάβη.

Η είδηση του τραυματισμού προκάλεσε «σοκ και συγκίνηση», όπως αναφέρεται, τόσο εντός της ομάδας όσο και στους φιλάθλους. Η άμεση ανάγκη για ιατρική παρέμβαση ήταν επιτακτική, με τις πρώτες εκτιμήσεις να υποδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα χειρουργικής επέμβασης.

Η επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και η πρόγνωση

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση το πρωί της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου. Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός της ομάδας του Ολυμπιακού, κ. Χρήστος Θέος, ο οποίος ανέλαβε την αποκατάσταση του τραύματος.

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα σημαντικό διάστημα απουσίας του ποδοσφαιριστή από τους αγωνιστικούς χώρους. Συγκεκριμένα, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 με 7 μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει ένα μεγάλο μέρος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη αποκατάσταση και την ασφαλή επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Το μήνυμα στήριξης από τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

Στο πλευρό του άτυχου συμπαίκτη του, Αγιούμπ Ελ Καμπί, στάθηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα στήριξης μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media. Ο Ουκρανός επιθετικός θέλησε να εκφράσει την αλληλεγγύη του και να δώσει κουράγιο στον Μαροκινό στράικερ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ελ Καμπί στην ευρωπαϊκή λίστα του συλλόγου, υπογράμμισε τη σημασία του τραυματισμένου συμπαίκτη του για την ομάδα. Το μήνυμά του αποτελεί μια πράξη στήριξης και ενθάρρυνσης, δείχνοντας το πνεύμα ενότητας που επικρατεί στους «ερυθρόλευκους».

Οι θερμές ευχές για δυναμική επιστροφή

Στο μήνυμά του, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, εκφράζοντας την πεποίθησή του για μία δυναμική επιστροφή. Ο Ουκρανός χαρακτήρισε τον Μαροκινό επιθετικό «θρύλο», αναγνωρίζοντας την αξία και την προσφορά του στην ομάδα.

«Όλες μου οι σκέψεις είναι μαζί σου, θρύλε. Θα γυρίσεις πιο δυνατός από ποτέ. Μείνε δυνατός. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάρεμτσουκ. Οι ευχές αυτές αποτυπώνουν την επιθυμία του συμπαίκτη του για ταχεία ανάρρωση και μία επιστροφή που θα τον βρει σε ακόμα καλύτερη κατάσταση, ξεπερνώντας τον σοβαρό τραυματισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta