Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Ούντινε με 89-71 και προκρίθηκε στον τελικό του «Memorial Pajetta Tournament»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Ούντινε με σκορ 89-71 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Ιταλία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του 10ου «Memorial Pajetta Tournament». Η αναμέτρηση αποτέλεσε το πρώτο δυνατό τεστ για τους «ασπρόμαυρους» επί ιταλικού εδάφους, με τον Τσέντι Όσμαν να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η νίκη του ΠΑΟΚ στην Ούντινε

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε μια εύκολη επικράτηση επί της Ούντινε με τελικό σκορ 89-71, σε ένα φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στην Ιταλία. Αυτή η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο δυνατό τεστ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης επί ιταλικού εδάφους, προσφέροντας μια αρχική εικόνα της αγωνιστικής της κατάστασης.

Η νίκη αυτή ήταν καθοριστική, καθώς οδήγησε στην πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό του 10ου «Memorial Pajetta Tournament». Οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν από νωρίς την ανωτερότητά τους, διατηρώντας το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Τσέντι Όσμαν

Ένα από τα κυριότερα σημεία της φιλικής αναμέτρησης ήταν το ντεμπούτο του Τσέντι Όσμαν με την ασπρόμαυρη φανέλα. Ο Τούρκος φόργουορντ προσέλκυσε τα βλέμματα, καθώς ήταν η πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο Όσμαν ολοκλήρωσε τον αγώνα ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας συνολικά 22 πόντους. Η απόδοσή του έδωσε μια πρώτη γεύση των δυνατοτήτων του και της αναμενόμενης συμβολής του στη νέα του ομάδα.

Η συνεισφορά των Αλεξάντερ και Καλάθη

Εκτός από την εξαιρετική εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν, στην επίθεση ξεχώρισε και ο Αλεξάντερ, ο οποίος συνέβαλε με 14 πόντους στο συνολικό σκορ του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του ενίσχυσε την επιθετική γραμμή της ομάδας, προσφέροντας σημαντικές λύσεις.

Στην αναμέτρηση ήταν παρών και ο Νικ Καλάθης, ο οποίος συμμετείχε στο πρώτο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του έμπειρου παίκτη προσέθεσε ποιότητα και εμπειρία στην ομάδα, συμπληρώνοντας το σύνολο.

Η πορεία στον τελικό του «Memorial Pajetta Tournament»

Η νίκη επί της Ούντινε με 89-71 δεν ήταν απλώς μια φιλική επικράτηση, αλλά ένα σημαντικό βήμα για τον ΠΑΟΚ στην προετοιμασία του. Η ομάδα εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του 10ου «Memorial Pajetta Tournament», δείχνοντας τις φιλοδοξίες της για τη φετινή σεζόν.

Ο αγώνας αποτέλεσε ένα δυνατό τεστ για τους παίκτες, καθώς προετοιμάζονται για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η εμφάνισή τους στην Ιταλία άφησε θετικές εντυπώσεις, τόσο για την ατομική τους απόδοση όσο και για την ομαδική τους λειτουργία.

Στιγμιότυπα και παρασκήνια της αναμέτρησης

Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ επί της Ούντινε, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα στιγμιότυπα περιλάμβαναν τις καλύτερες φάσεις και τις πιο εντυπωσιακές ενέργειες των παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Επιπλέον, διατέθηκε και υλικό από την «παρακάμερα» της αναμέτρησης, προσφέροντας μια αποκλειστική ματιά στα παρασκήνια. Αυτό το υλικό επέτρεψε στους φιλάθλους να δουν την πρώτη γεύση των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων της ομάδας, πέρα από την αγωνιστική δράση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko