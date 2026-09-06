Ο Αγιουμπ Ελ Κααμπί χειρουργήθηκε μετά τον τραυματισμό του

Ο Αγιουμπ Ελ Κααμπί, ο 33χρονος Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του στον πρόσφατο αγώνα με τον Βόλο. Ο ποδοσφαιριστής είχε υποστεί κάταγμα κνήμης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακομιδή του και την απαιτούμενη επέμβαση.

Η χειρουργική επέμβαση

Ο τραυματισμός του Ελ Κααμπί συνέβη κατά τη διάρκεια του χτεσινού αγώνα της ομάδας του με τον Βόλο, όπου υπέστη κάταγμα κνήμης. Άμεσα μετά τον αγώνα, ο 33χρονος επιθετικός διακομίσθηκε στην Κλινική Π. Φαλήρου, η οποία ανήκει στον όμιλο του Ιατρικού Αθηνών, προκειμένου να υποβληθεί στην απαραίτητη χειρουργική επέμβαση.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του Ολυμπιακού, κ. Χρήστος Θέος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σηματοδοτώντας την έναρξη της πορείας του αθλητή προς την πλήρη αποκατάσταση.

Η περίοδος αποκατάστασης και επιστροφής

Με την ολοκλήρωση του χειρουργείου, ο Αγιουμπ Ελ Κααμπί εισέρχεται πλέον σε μια μακρά περίοδο αποκατάστασης. Η αποθεραπεία του αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς απαιτείται χρόνος για την πλήρη επούλωση του κατάγματος και την επαναφορά του ποδοσφαιριστή σε αγωνιστική κατάσταση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται σε περίπου επτά μήνες. Ωστόσο, όπως τονίζεται, η ακριβής διάρκεια της αποθεραπείας και η τελική επιστροφή στα γήπεδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει ο οργανισμός του κάθε αθλητή στην αποκατάσταση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr