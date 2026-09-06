Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έσωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο

Η Πειθαρχική Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε μια απόφαση που αποκατέστησε τη δικαιοσύνη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η επιτροπή δικαίωσε τον Αστέρα AKTOR στην υπόθεση της αντικανονικής δήλωσης ποδοσφαιριστή από τον Λεβαδειακό. Αυτή η εξέλιξη απέτρεψε τη δημιουργία δεδικασμένων που θα μπορούσαν να αποδειχθούν καταστροφικά για το μέλλον του αθλήματος.

Η δικαίωση του Αστέρα AKTOR και η σημασία της απόφασης

Η δικαίωση του Αστέρα AKTOR από την Επιτροπή Εφέσεων θεωρείται ότι αποκατέστησε τη δικαιοσύνη. Παράλληλα, έσωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο από ανάλογες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν στο μέλλον. Η απόφαση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς προστατεύει το άθλημα από ιστορίες που θα μπορούσαν να αποδειχτούν καταστροφικές.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο γλίτωσε από ένα δεδικασμένο το οποίο θα το βάραινε για πάντα. Ένα τέτοιο δεδικασμένο θα επέτρεπε στους συλλόγους να δηλώνουν όποιον παίκτη θέλουν, με όποιον τρόπο θέλουν, χωρίς να συμβαίνει απολύτως τίποτα.

Η υπόθεση της αντικανονικής δήλωσης ποδοσφαιριστή

Ο Αστέρας AKTOR δεν άφησε την υπόθεση της αντικανονικής δήλωσης ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού στην τύχη της. Η ομάδα έκανε ένσταση κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία δικαίωνε τον Λεβαδειακό. Η επιμονή του Αστέρα AKTOR οδήγησε στη δικαίωση του στην Εφέσεων.

Νομικοί κύκλοι έκαναν λόγο για ένα καταφανέστατο λάθος στην πρωτόδικη απόφαση, το οποίο έπρεπε να διορθωθεί σε δεύτερο βαθμό. Η Επιτροπή Εφέσεων εξέτασε τον κανονισμό, ο οποίος είναι ξεκάθαρος, και τελικά δικαίωσε τον Αστέρα AKTOR.

Ο κανονισμός και η παραβίασή του

Ο κανονισμός ορίζει ρητά ότι οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν σε έναν αγώνα είναι οι βασικοί και οι αναπληρωματικοί. Οι «επιπλέον ποδοσφαιριστές» δηλώνονται στο φύλλο αγώνα μόνο για να αντικαταστήσουν κάποιον που θα δηλώσει αδυναμία αγώνα πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

Από τη στιγμή που το ματς αρχίζει, ο «επιπλέον» ποδοσφαιριστής πρέπει να μεταβεί είτε στα αποδυτήρια είτε στην εξέδρα και να μην βρίσκεται καν στον αγωνιστικό χώρο. Στην περίπτωση του Λεβαδειακού, όχι μόνο ο παίκτης κρατήθηκε στον πάγκο, αλλά και χρησιμοποιήθηκε, παραβαίνοντας τον κανονισμό.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 15, παράγραφος 1Γ των κανονισμών αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι οι βασικοί και οι αναπληρωματικοί. Σε αυτό το σημείο στάθηκε η Επιτροπή Εφέσεων για την απόφασή της.

Ανθρώπινα λάθη και η τήρηση των κανόνων

Ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί εν τέλει να στοιχίσει σε μια ομάδα μια νίκη ή μια πρόκριση. Παραδείγματα ανθρώπινων λαθών έχουν υπάρξει και στο παρελθόν, όπως στην περιβόητη υπόθεση του Βάλνερ σε ένα παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Ολυμπιακό, όπου ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε.

Πάντα θα υπάρχουν ανθρώπινα λάθη, ωστόσο ο κανονισμός είναι εκεί και οφείλει να τηρείται για όλους και προς όλους. Διαφορετικά, θα είχαμε ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες και νόμους, όπου ο καθένας θα έκανε ό,τι ήθελε.

Η αποτροπή του «Ασκού του Αιόλου»

Η απόφαση της Παρασκευής κρίνεται απολύτως δίκαιη και διορθώνει το λάθος της πρωτόδικης απόφασης που είχε δικαιώσει τον Λεβαδειακό. Αν αυτή η αρχική απόφαση παρέμενε, θα είχε ανοίξει ο Ασκός του Αιόλου για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κάθε ομάδα, είτε από λάθος είτε επί τούτου, θα μπορούσε να δηλώνει «επιπλέον ποδοσφαιριστές» στο φύλλο αγώνα και να τους χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς, και η Επιτροπή Εφέσεων επανέφερε την τάξη, διασώζοντας τη δικαιοσύνη και προστατεύοντας το ποδόσφαιρο από μελλοντικές αμφισβητήσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko