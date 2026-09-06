Ο Ηρακλής υποδέχεται τον κόσμο του στο Ιβανώφειο για το πρώτο ανοιχτό φιλικό

Οι φίλοι του Ηρακλή θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τη νέα ομάδα του «Γηραιού» και να την παρακολουθήσουν αγωνιζόμενη στις 6 Σεπτεμβρίου. Οι «κυανόλευκοι» υποδέχονται την ΑΕΚ Λάρνακας στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο του τρίτου φιλικού τους αγώνα προετοιμασίας. Αυτή η αναμέτρηση θα αποτελέσει το πρώτο παιχνίδι της προετοιμασίας που θα διεξαχθεί παρουσία θεατών, μετά από δύο προηγούμενα τεστ κεκλεισμένων των θυρών.

Το πρώτο «ανοιχτό» φιλικό στο Ιβανώφειο

Στις 6 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του Ηρακλή θα έχουν την πολυπόθητη ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα σύνθεση της αγαπημένης τους ομάδας. Συγκεκριμένα, στις 18:00 το απόγευμα, ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την ΑΕΚ Λάρνακας στο ιστορικό γήπεδο του Ιβανώφειου. Αυτό το παιχνίδι σηματοδοτεί το πρώτο «ανοιχτό» φιλικό της φετινής προετοιμασίας, καθώς οι προηγούμενες αναμετρήσεις είχαν διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κοινού, κρατώντας τους φιλάθλους μακριά από την αγωνιστική δράση.

Η αναμέτρηση με την κυπριακή ομάδα αποτελεί τον τρίτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας για τον Ηρακλή. Οι «κυανόλευκοι» επιδιώκουν να συνεχίσουν την καλή τους πορεία και να δοκιμάσουν περαιτέρω τις δυνάμεις τους απέναντι σε έναν αντίπαλο, προσφέροντας παράλληλα ένα πρώτο δείγμα γραφής και θέαμα στους φιλάθλους που θα βρεθούν στις εξέδρες για να τους υποστηρίξουν.

Η πορεία της προετοιμασίας και οι προηγούμενες επιτυχίες

Η ομάδα του Ηρακλή έχει δείξει μέχρι στιγμής αρκετά θετικά στοιχεία στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι «κυανόλευκοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες σε φιλικές αναμετρήσεις, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία και ανεβάζει το ηθικό ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Αρχικά, ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη σε ένα από τα πρώτα φιλικά τεστ που πραγματοποίησε. Στη συνέχεια, η ομάδα του «Γηραιού» σημείωσε μία ακόμη νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Μπασκίμι, με τελικό σκορ 72-59. Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την προσπάθεια, την ομαδική δουλειά και την πρόοδο που συντελείται κατά την περίοδο της προετοιμασίας, δίνοντας μια πρώτη εικόνα της δυναμικής του συνόλου.

Εξωαγωνιστική επαφή με τους φιλάθλους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Πέρα από την αγωνιστική δράση στο παρκέ, η 6η Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει και μια σημαντική εξωαγωνιστική επαφή των παικτών του Ηρακλή με τους πιστούς φιλάθλους τους. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, και συγκεκριμένα στις 15:00 το μεσημέρι, οι αθλητές της ομάδας θα επισκεφθούν το περίπτερο της ΚΑΕ Ηρακλής.

Το περίπτερο βρίσκεται εντός του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προσφέροντας ένα ιδανικό σημείο συνάντησης. Εκεί, οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να φωτογραφηθούν με τον κόσμο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία αλληλεπίδρασης και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ της ομάδας και των υποστηρικτών της, πριν φορέσουν τα αθλητικά τους για το τζάμπολ στο Ιβανώφειο και την έναρξη του φιλικού αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko