Ο Λόβρο Μάγερ: Ο «αρτίστας» της μπάλας που απολαμβάνει η ΑΕΚ

Ο Λόβρο Μάγερ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ, με την παρουσία του να χαρακτηρίζεται από ποδοσφαιρική ευφυΐα και δημιουργικότητα. Η αξία του Κροάτη μέσου δεν αποτιμάται απλώς στα 6 εκατομμύρια ευρώ ή στον τίτλο της «ακριβότερης μεταγραφής στην Ιστορία της ΑΕΚ». Αντιθέτως, αυτό που ξεχωρίζει είναι ο τρόπος που επηρεάζει το παιχνίδι και η άμεση προσαρμογή του στα σχέδια της ομάδας.

Η αξία πέρα από το ποσό

Η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ δεν κρίθηκε μόνο από το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ, ούτε από το πλούσιο βιογραφικό του και τις συστάσεις από σημαντικά κλαμπ και την Εθνική Κροατίας. Η ουσία της απόκτησής του φάνηκε στο χαμόγελο του Μάρκο Νίκολιτς το καλοκαίρι στην Ολλανδία, όταν ο προπονητής είδε τον παίκτη να εντάσσεται στην ομάδα του.

Ο Νίκολιτς γνώριζε άριστα τι έλειπε από την ομάδα, τι χρειαζόταν και τι ζήτησε, και πλέον απολαμβάνει, μαζί με τον κόσμο της ΑΕΚ, τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής. Ο Μάγερ αποτελεί τον «αρτίστα της μπάλας» μιας άλλης εποχής, συνδυάζοντας την ποδοσφαιρική ευφυΐα με μια ιδιαίτερη απλότητα στο παιχνίδι του.

Ο «αρτίστας» του γηπέδου

Με την μπάλα στα πόδια, ο Λόβρο Μάγερ έχει έναν σταθερό στόχο: να κάνει τους γύρω του χαρούμενους, κάτι που τον κάνει χαρούμενο και τον ίδιο. Η συμβολή του έχει φανεί ήδη σε έξι αγώνες, δύο εκ των οποίων στα προκριματικά του Champions League, ένας στον τελικό του Super Cup στην Κρήτη και τρεις αγωνιστικές στην Super League.

Σε αυτούς τους αγώνες, ο Κροάτης μέσος έχει καταγράψει συνολικά έξι ασίστ. Η απλότητα στο παιχνίδι του, η ποδοσφαιρική του ευφυΐα και οι κινήσεις του στα μεσοδιαστήματα, τόσο κάθετα όσο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, τον καθιστούν έναν πλέι μέικερ που θυμίζει τα «δεκάρια» της δεκαετίας του ’90, με την χαρακτηριστική «κάλτσα κάτω».

Η άμεση προσαρμογή και ο ρόλος του

Ο 28χρονος χαφ έχει αναλάβει έναν ελεύθερο ρόλο στο γήπεδο, ξεκινώντας από τα δεξιά και κινούμενος σε όλα τα μήκη και πλάτη του αγωνιστικού χώρου. Αυτή η ελευθερία κινήσεων, που θεωρείται ασυνήθιστη για τις σύγχρονες εποχές του «tactical football», του επιτρέπει να εκφράσει πλήρως το ταλέντο του.

Στο αγωνιστικό πλάνο, ο Ρότα αναλαμβάνει το πλάτος, ενώ ο Μαρίν προσφέρει στήριγμα από τα χαφ. Ο Μάγερ έχει ήδη «κουμπώσει» άμεσα στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, με τη δημιουργία της ομάδας να φέρει πλέον την υπογραφή του. Η ποιότητά του κρίνεται στο ανώτατο επίπεδο που απαιτούσε η ΑΕΚ αυτή την χρονιά, την πρώτη της στο Champions League. Σημείωσε τέσσερις «key passes» και έδωσε ασίστ στο πρώτο και τρίτο γκολ των Βάργκα και Μαρίν αντίστοιχα.

Το παρασκήνιο της μεταγραφής

Η απόκτηση του Λόβρο Μάγερ αποτέλεσε μια στρατηγική κίνηση για την ΑΕΚ. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ενημερώθηκε έγκαιρα για την ευκαιρία που παρουσιάστηκε από την Βόλφσμπουργκ. Ο Μάρκο Νίκολιτς ενέκρινε αμέσως την περίπτωση του Κροάτη μέσου, καθώς βρήκε σε αυτόν τον μεσοεπιθετικό που ονειρευόταν για την ομάδα του.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, από την πλευρά του, προχώρησε άμεσα στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, «πατώντας το κουμπί» για τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μάγερ είναι η μοναδική μεταγραφή που εντάχθηκε κατευθείαν στην αρχική εντεκάδα, κάτι που δεν κατάφερε κανένας άλλος παίκτης, ακόμα κι αν είχε έρθει νωρίτερα στην ΑΕΚ.

Η αποδοχή από τον κόσμο

Ως αποτέλεσμα της άμεσης και ουσιαστικής του συμβολής, η Νέα Φιλαδέλφεια έχει αγκαλιάσει τον Λόβρο Μάγερ. Ο κόσμος της ΑΕΚ φωνάζει το όνομά του, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του έναν πραγματικό «καλλιτέχνη» της μπάλας. Η παρουσία του έχει δημιουργήσει ενθουσιασμό και προσδοκίες για τη συνέχεια της πορείας της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko