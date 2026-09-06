Ο ΠΑΟΚ τίμησε την Ούντινε με δώρο για τα 100 χρόνια του συλλόγου

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία όμορφη και συμβολική κίνηση κατά την παρουσία της ομάδας μπάσκετ στην Ιταλία, στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά «Memorial Pajetta». Ο Γενικός Διευθυντής του συλλόγου, Γιώργος Τσιάρας, παρέδωσε στον πρόεδρο της οικοδέσποινας Ούντινε, Αλεσάντρο Πεντόνε, μία φανέλα του «Δικεφάλου» και ένα επετειακό λάβαρο. Το δώρο αυτό έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, τιμώντας την ιστορία του συλλόγου με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Το επετειακό δώρο στον πρόεδρο της Ούντινε

Ο Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή και Αθλητικού Διευθυντή του ΠΑΟΚ, ήταν αυτός που πραγματοποίησε την παράδοση του δώρου. Αποδέκτης ήταν ο Αλεσάντρο Πεντόνε, ο πρόεδρος της ιταλικής ομάδας Ούντινε. Η κίνηση αυτή έλαβε χώρα στο περιθώριο της παρουσίας των «ασπρόμαυρων» στην Ιταλία, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό τόνο στη συμμετοχή τους στο τουρνουά.

Το δώρο περιλάμβανε μία επίσημη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς και ένα ειδικά σχεδιασμένο αναμνηστικό λάβαρο. Αυτό το λάβαρο δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της στιγμής. Η κίνηση αυτή αποτελεί μία αναγνώριση της μακράς και επιτυχημένης πορείας του συλλόγου στον ελληνικό αθλητισμό.

Η συμμετοχή στο «Memorial Pajetta»

Η παρουσία του ΠΑΟΚ στην Ιταλία σχετιζόταν με τη συμμετοχή του στο διεθνές τουρνουά «Memorial Pajetta». Αυτή η διοργάνωση προσέφερε το κατάλληλο πλαίσιο για την ανταλλαγή των δώρων και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο συλλόγων. Το τουρνουά αποτελεί μία ευκαιρία για τις ομάδες να αγωνιστούν και να προετοιμαστούν ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών τους.

Οι «ασπρόμαυροι» ταξίδεψαν στην Ιταλία για να λάβουν μέρος σε αυτή την αθλητική εκδήλωση, όπου είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν άλλες ομάδες. Η συμμετοχή τους στο «Memorial Pajetta» ήταν ένα σημαντικό γεγονός για τον σύλλογο, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θέλησε να μοιραστεί αυτή την όμορφη στιγμή με το κοινό της, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση αυτή συνοδευόταν από ένα μήνυμα ευχαριστίας προς την Ούντινε, το οποίο έγραφε χαρακτηριστικά: «Thank you, Udine!».

Στη δημοσίευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφερόταν επίσης αναλυτικά η κίνηση: «Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τσιάρας, δώρισε στον πρόεδρο της Ούντινε, Αλεσάντρο Πεντόνε, μια φανέλα της ομάδας του ΠΑΟΚ και το αναμνηστικό λάβαρο για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Ευχαριστούμε, Ούντινε!». Αυτή η επίσημη ανακοίνωση υπογράμμισε τη σημασία της κίνησης και την εκτίμηση του ΠΑΟΚ προς την ιταλική ομάδα.

Η νίκη στον ημιτελικό

Η παράδοση του δώρου πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο «Πρίμο Καρνέρα», όπου διεξήχθη η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την οικοδέσποινα Ούντινε. Ο αγώνας αυτός ήταν ο ημιτελικός του διεθνούς τουρνουά «Memorial Pajetta», με τον ΠΑΟΚ να διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό.

Οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να επικρατήσουν της Ούντινε με τελικό σκορ 89-71, εξασφαλίζοντας μία σημαντική νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Νάπολι. Η αγωνιστική επιτυχία συνδυάστηκε με την εξωαγωνιστική κίνηση καλής θέλησης, ολοκληρώνοντας μία θετική παρουσία για τον σύλλογο στην Ιταλία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko