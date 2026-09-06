Άρης: Η εικόνα κατάρρευσης μετά το 2-0 προβλημάτισε περισσότερο από το σκορ

Η βαριά ήττα του Άρη με 5-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποκάλυψε σοβαρά ζητήματα για την ομάδα, όπως αναφέρει ο Γιώργος Στράντζαλης. Πέρα από το ίδιο το αποτέλεσμα, το οποίο προκαλεί έντονη αντίδραση, η εικόνα κατάρρευσης και η απουσία αντίδρασης μετά το 2-0 θεωρούνται πιο ανησυχητικές. Ο Άρης καλείται να διαβάσει σωστά τα σημεία του αγώνα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αναδείχθηκαν.

Η βαριά ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Το τελικό σκορ 5-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι από μόνο του ικανό να οδηγήσει σε υπερβολές και να προκαλέσει έντονη αντίδραση. Ωστόσο, για τον Άρη, η μεγαλύτερη αξία βρίσκεται στην ορθή ανάγνωση των γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε ανώτερη σε σχεδόν κάθε επίπεδο του αγώνα. Είχε μεγαλύτερη συνοχή, περισσότερες αγωνιστικές σταθερές, υψηλότερο ρυθμό και σαφώς καλύτερες συνεργασίες μεταξύ των παικτών της. Αυτά τα στοιχεία ήταν γνωστά και πριν από τη σέντρα, με τη διαφορά δυναμικότητας να αναμένεται να φανεί.

Η ενσωμάτωση νέων προσώπων και οι δυσκολίες

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν αναμενόμενο να φανεί απέναντι σε έναν Άρη που ακόμη ενσωματώνει νέα πρόσωπα στο σύνολό του. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Άρης χρησιμοποίησε για πρώτη φορά βασικό έναν νεοφερμένο ποδοσφαιριστή, αυτή τη φορά τον Μπόσκο Σούταλο.

Αυτό το γεγονός μπορεί να εξηγήσει εν μέρει γιατί ο Άρης δυσκολεύτηκε περισσότερο απέναντι σε μία ομάδα όπως η ΑΕΚ, η οποία είχε κατά 9/11 τους ίδιους παίκτες σε σχέση με την περσινή σεζόν. Ωστόσο, η ενσωμάτωση νέων προσώπων δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί η ομάδα σταμάτησε να λειτουργεί ως σύνολο από ένα συγκεκριμένο σημείο και μετά.

Η εικόνα του Άρη στο παιχνίδι

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, ο Άρης παρουσιάστηκε παθητικός, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εικοσάλεπτο. Δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, δυσκολεύτηκε να περάσει την πρώτη πίεση του αντιπάλου και δεν μπόρεσε να μεταφέρει το παιχνίδι μακριά από την περιοχή του.

Μετά το 30ό λεπτό, υπήρξε μία βελτίωση στην απόδοση του Άρη. Στις αρχές του δεύτερου μέρους, η ομάδα παρουσίασε το μοναδικό πραγματικά θετικό διάστημά της, διάρκειας περίπου δέκα λεπτών. Ανέβασε τις γραμμές της, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα και έδωσε την αίσθηση ότι μπορούσε τουλάχιστον να αλλάξει τη μορφή του αγώνα.

Το σημείο της αποσύνδεσης

Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, το οποίο ήρθε σχετικά νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, λειτούργησε ως σημείο πλήρους αποσύνδεσης για τον Άρη. Από εκεί και πέρα, δεν χάθηκε μόνο η τακτική ισορροπία της ομάδας. Χάθηκαν επίσης η συγκέντρωση, οι αποστάσεις μεταξύ των παικτών, οι αλληλοκαλύψεις και, κυρίως, η διάθεση να συνεχίσει η ομάδα να διεκδικεί κάθε φάση με την ίδια ένταση.

Ενώ η ΑΕΚ συνέχισε να παίζει με επιθετικότητα στις μονομαχίες και ένταση χωρίς την μπάλα, ακόμη και στο 3-0 και στο 4-0, ο Άρης έμοιαζε να έχει αποδεχθεί πολύ νωρίτερα ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει. Δεν υπήρχε κανείς πρόθυμος να «βάλει τα πόδια στη φωτιά», να βγάλει εγωισμό και αντίδραση. Ενδεικτικό της έλλειψης έντασης είναι ότι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις μία κίτρινη κάρτα, η οποία δόθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Η δήλωση του Μιχάλη Γρηγορίου

Αυτό το στοιχείο, δηλαδή η έλλειψη έντασης με την οποία αντιμετώπισε ο Άρης το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, είναι αυτό που πρέπει να προβληματίσει περισσότερο από το ίδιο το σκορ. Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, παραδέχθηκε την κατάσταση χωρίς υπεκφυγές.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γρηγορίου δήλωσε ότι «μετά το 2-0 παρατήσαμε το παιχνίδι». Αυτή η φράση περιγράφει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το πρόβλημα που αντιμετώπισε η ομάδα. Μία ομάδα μπορεί να βρεθεί σε κακή βραδιά, μπορεί να χάσει από έναν καλύτερο αντίπαλο ή να πληρώσει την έλλειψη συνοχής, αλλά η εγκατάλειψη του αγώνα αποτελεί ένα διαφορετικό ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta