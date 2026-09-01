Οι διεθνείς του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Έξι παίκτες του Παναθηναϊκού έδωσαν το «παρών» στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατά το «παράθυρο» του Αυγούστου, καταγράφοντας τις επιδόσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες. Αν και αρχικά είχαν κληθεί επτά αθλητές, ο Δημήτρης Μωραΐτης δεν αγωνίστηκε, καθώς «κόπηκε» λίγο πριν από την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ουκρανία και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Ντίνου Μήτογλου

Την παράσταση έκλεψε σε πρώτη φάση ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία. Ο Έλληνας φόργουορντ σημείωσε 29 πόντους, επιτυγχάνοντας ρεκόρ καριέρας με το εθνόσημο στο στήθος.

Η ουσιαστική του παρουσία ήταν μια συνέχεια της καλής του εικόνας και στην αναμέτρηση της Ρίγα. Συνολικά, ο Μήτογλου «έκλεισε» το «παράθυρο» των προκριματικών με μέσο όρο 21 πόντους ανά 26.5 λεπτά συμμετοχής.

Οι επιδόσεις Καλαϊτζάκη και Ερνανγκόμεθ

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης από τη πλευρά του μέτρησε 16.5 λεπτά συμμετοχής σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Παρόλο που τα νούμερά του ήταν χαμηλά, με 2 πόντους και 2 ασίστ κατά μέσο όρο, η συνεισφορά του περιλάμβανε ενέργειες που δεν αποτυπώνονται πάντα στο φύλλο της στατιστικής.

Απέναντί του, σε μία από τις αναμετρήσεις, βρέθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ δεν πήρε πολλές προσπάθειες στα παιχνίδια της εθνικής του ομάδας απέναντι στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, καταγράφοντας 4 πόντους και 3.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της παρουσίας του ήταν το τρίποντο που πέτυχε, το οποίο έστειλε την αναμέτρηση του «Telekom Center Athens» στην παράταση.

Η συνεισφορά των Φρανσίσκο και Μπόνγκα

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αγωνιζόταν 19 λεπτά κατά μέσο όρο με τη φανέλα της Γαλλίας. Συμμετείχε στις αναμετρήσεις κόντρα στη Σλοβενία εντός έδρας και τη Σουηδία εκτός έδρας, μετρώντας 9 πόντους, 3 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ.

Παρά τη γενική του συνεισφορά, ο Γάλλος γκαρντ ήταν άστοχος έξω από τα 6.75 μέτρα, έχοντας μόλις 2 εύστοχα τρίποντα σε 11 προσπάθειες συνολικά. Από την πλευρά του, ο Ίζακ Μπόνγκα αποτέλεσε βασικότατο στέλεχος της εθνικής Γερμανίας, συμβάλλοντας στις δύο νίκες της ομάδας του απέναντι στην Ολλανδία εντός έδρας και την Πολωνία εκτός έδρας. Ο Μπόνγκα βρισκόταν στο παρκέ για 27 λεπτά κατά μέσο όρο, καταγράφοντας 11.5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.5 τελικές πάσες.

Η παρουσία του Μπράνκου Μπάντιο στην Αφρική

Ο Μπράνκου Μπάντιο πήρε μέρος στα Προκριματικά όσον αφορά την «ζώνη» της Αφρικής, δίνοντας τρία παιχνίδια στο Ντακάρ με τη φανέλα της Σενεγάλης. Αντιμετώπισε τις εθνικές ομάδες της Αιγύπτου, της Ανγκόλας και του Μάλι.

Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε σημαντικό χρόνο συμμετοχής, μετρώντας 32.5 λεπτά κατά μέσο όρο σε αυτά τα ματς. Οι επιδόσεις του περιλάμβαναν κατά μέσο όρο 18.3 πόντους, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 3.3 λάθη. Ωστόσο, ήταν άστοχος στα σουτ τριών πόντων, με οκτώ εύστοχα σε 32 προσπάθειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta