Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του US Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε πρόωρα από το US Open, καθώς στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση ηττήθηκε με 3-2 σετ από τον Μαριάνο Ναβόνε. Ο Σέρβος τενίστας αντιμετώπισε πολλά σωματικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα οποία τον εμπόδισαν να αποδώσει σωστά. Η ήττα αυτή, η οποία τον βρίσκει να χάνει σε αυτή τη φάση ενός grand slam για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, αναμένεται να τον βγάλει εκτός της πρώτης δεκάδας της παγκόσμιας κατάταξης της ATP.

Απρόσμενος αποκλεισμός στην πρεμιέρα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε μια δύσκολη πρεμιέρα στο US Open, καθώς αποκλείστηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο της διοργάνωσης. Η ήττα του ήρθε από τον Μαριάνο Ναβόνε, τον Αργεντινό τενίστα που βρίσκεται στο Νο49 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με 3-2 σετ υπέρ του Ναβόνε, με τα επιμέρους σκορ να διαμορφώνονται σε 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 games.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός για τον Σέρβο πρωταθλητή, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από 20 ολόκληρα χρόνια που χάνει σε αυτή τη φάση ενός grand slam τουρνουά. Η απρόσμενη αυτή ήττα έχει προκαλέσει συζητήσεις στον κόσμο του τένις, δεδομένης της πορείας και των επιτυχιών του Τζόκοβιτς.

Σωματικά προβλήματα και αδιαθεσία

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φάνηκε να αντιμετωπίζει σοβαρά σωματικά προβλήματα, τα οποία επηρέασαν σημαντικά την απόδοσή του στο κορτ. Συγκεκριμένα, ένιωσε έντονη αδιαθεσία, η οποία αποδόθηκε στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η κατάσταση της υγείας του ήταν τέτοια που τον ανάγκασε να κάνει εμετό κατά τη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που καταδεικνύει την έντονη σωματική καταπόνηση. Ο Σέρβος τενίστας δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του και την ενέργειά του όπως θα ήθελε, με αποτέλεσμα να «λυγίσει» τελικά απέναντι στον Αργεντινό αντίπαλό του, Μαριάνο Ναβόνε.

Το ξέσπασμα σε κλάματα και η αδυναμία αντίδρασης

Η πίεση, η σωματική εξάντληση και η αδυναμία να αντιδράσει στην εξέλιξη του αγώνα οδήγησαν τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε ένα ασυνήθιστο και συναισθηματικό ξέσπασμα. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου και τελευταίου σετ, όταν ο Μαριάνο Ναβόνε είχε αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα 3-0 games, και ο Τζόκοβιτς είχε καταφέρει να μειώσει σε 3-1, ο «Νόλε» ξέσπασε σε κλάματα.

Ο Σέρβος τενίστας «λύγισε» καθώς δεν μπορούσε να βρει τον τρόπο να αντιδράσει στο κορτ και να ανατρέψει την κατάσταση του αγώνα. Μετά το τέταρτο σετ, η εικόνα του έδειχνε έναν αβοήθητο αθλητή, ο οποίος βρισκόταν αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

Ανησυχία για την υγεία και επιπτώσεις στην παγκόσμια κατάταξη

Η εικόνα του Νόβακ Τζόκοβιτς κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον κόσμο του τένις και στους φιλάθλους του. Το τελευταίο διάστημα, ο Σέρβος δείχνει να τον ταλαιπωρεί μια ασθένεια, την οποία ο ίδιος είχε επιβεβαιώσει πριν από λίγο καιρό σε δηλώσεις του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη φύση της.

Πέρα από τον πρόωρο αποκλεισμό από το US Open, η ήττα αυτή θα έχει άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Ο «Νόλε», ο οποίος μέχρι στιγμής βρισκόταν στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, αναμένεται να βγει εκτός Top 10 μετά από οκτώ συνεχή χρόνια παρουσίας του στην κορυφαία δεκάδα των κορυφαίων τενιστών του κόσμου.

Με πληροφορίες από: Athletiko