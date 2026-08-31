Αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας 31 Αυγούστου: Πλούσιο πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων περιμένει τους φιλάθλους τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, προσφέροντας θέαμα τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Η ημέρα περιλαμβάνει κρίσιμες αναμετρήσεις για την Εθνική Ελλάδας, παιχνίδια της Superleague, αλλά και δράση από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι Galacticos και η ανάλυση του πρωταθλήματος

Η αθλητική ημέρα ξεκινά νωρίς με το καθιερωμένο ραντεβού των «Galacticos by Interwetten». Η εκπομπή μεταδίδεται στις 14:00 το μεσημέρι μέσω του YouTube καναλιού του Gazzetta.

Στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, η ομάδα του Gazzetta αναλαμβάνει να σχολιάσει όλα τα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά στα μεταγραφικά ζητήματα, ενώ συζητείται και η εκκρεμής αναμέτρηση μεταξύ Λεβαδειακού και Παναθηναϊκού, η οποία ολοκληρώνει την 2η αγωνιστική της Superleague.

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Ισπανία

Στις 19:00, οι φίλοι του μπάσκετ έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν «μεγάλο» αγώνα της Εθνικής μας ομάδας. Η Ελλάδα υποδέχεται την Ισπανία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ του 2027.

Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η Εθνική μας ομάδα έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη. Αυτή η νίκη είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες πρόκρισης στα τελικά του θεσμού. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η μάχη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά

Λίγο αργότερα, στις 19:30, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα γήπεδα της Superleague. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώνει τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς αφορά την πορεία των ομάδων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά από το Novasports 2.

Ευρωπαϊκή δράση με Ρόμα, Μπενφίκα και Άρσεναλ

Η Δευτέρα προσφέρει επίσης πλούσια ποδοσφαιρική δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στις 19:30, η Ρόμα, στην οποία αγωνίζεται ο Κουλιεράκης, φιλοξενείται από τη Λέτσε. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2.

Στις 20:45, η Μπενφίκα, με τον Παυλίδη στη σύνθεσή της, υποδέχεται την Εστορίλ, με τη μετάδοση να γίνεται από το Cosmote Sport 1. Αργότερα, στις 22:00, η Άρσεναλ, όπου αγωνίζεται ο Τζόλης, θα έχει ένα δύσκολο έργο στην έδρα της Άστον Βίλα, σε έναν αγώνα που θα προβληθεί από το Novasports Prime.

Η Μπαρτσελόνα αναζητά το 3/3 και η Κυπριακή Λίγκα

Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει με σημαντικές αναμετρήσεις. Στις 22:30, η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Ράγιο Βαγιεκάνο, αναζητώντας την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

Τέλος, στις 20:00, οι φίλοι του κυπριακού ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου για την Cyprus League, η οποία θα προβληθεί από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta