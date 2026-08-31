Οι διαμαρτυρίες της ΑΕΚ για τη φάση του Ζίνι στον αγώνα με την Κηφισιά

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με την Κηφισιά, σε έναν αγώνα όπου δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης στο 97ο λεπτό. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η πλευρά της Ένωσης εξέφρασε έντονα παράπονα σχετικά με τη διαχείριση μιας κρίσιμης φάσης που αφορούσε τον ποδοσφαιριστή Ζίνι. Οι «κιτρινόμαυροι» θεωρούν ότι η ομάδα τους αδικήθηκε, καθώς αγωνίστηκε για ένα διάστημα με παίκτη λιγότερο, κάτι που συνδέουν με την εξέλιξη του αγώνα.

Η ισοπαλία και τα παράπονα της ΑΕΚ

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά ολοκληρώθηκε με ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1, με την Ένωση να δέχεται το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις του αγώνα, συγκεκριμένα στο 97ο λεπτό. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδότησε το πρώτο στραβοπάτημα των πρωταθλητών στη σεζόν, καθώς άφησαν δύο βαθμούς απέναντι στην Κηφισιά, η οποία χαρακτηρίστηκε εξαιρετική.

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, τα παράπονα της ομάδας δεν επικεντρώθηκαν μόνο στην απώλεια των βαθμών, αλλά κυρίως σε όσα προηγήθηκαν του γκολ της ισοφάρισης. Η πλευρά της ΑΕΚ εξέφρασε έντονες διαμαρτυρίες για τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο διαιτητής τη φάση του ποδοσφαιριστή Ζίνι, λίγο πριν η Κηφισιά πετύχει το τέρμα που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Το περιστατικό με τον Ζίνι

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρέθηκε η περίπτωση του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Ζίνι. Ο παίκτης τραυματίστηκε έπειτα από ένα μαρκάρισμα αντιπάλου, το οποίο οδήγησε στην αποβολή του αντιπάλου με δεύτερη κίτρινη κάρτα, στο 90+3' του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο βαν Άιμα αποβλήθηκε για αγκωνιά στον Ζίνι, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Μετά τον τραυματισμό του, ο Ζίνι βγήκε προσωρινά εκτός αγωνιστικού χώρου και περίμενε την άδεια για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να αγωνιστεί για κάποιες στιγμές με παίκτη λιγότερο, μια κατάσταση που η ΑΕΚ θεωρεί ότι επηρέασε καθοριστικά την τελευταία φάση του αγώνα, στην οποία προήλθε και η ισοφάριση της Κηφισιάς.

Οι ενστάσεις βάσει κανονισμού

Οι διαμαρτυρίες των «κιτρινόμαυρων» εστιάζονται ακριβώς σε αυτό το σημείο, καθώς υποστηρίζουν ότι βάσει των κανονισμών του ποδοσφαίρου, ο Ζίνι δεν ήταν υποχρεωμένος να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Η βασική αντίρρηση της ΑΕΚ βασίζεται σε μια συγκεκριμένη εξαίρεση που προβλέπεται στους κανονισμούς για έναν τραυματισμένο ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός αναφέρει ότι όταν ένας παίκτης τραυματίζεται ως αποτέλεσμα παράβασης για την οποία ο αντίπαλός του τιμωρείται με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, και η εκτίμηση ή η παροχή βοήθειας ολοκληρώνεται γρήγορα, ο τραυματίας μπορεί να δεχθεί την απαραίτητη φροντίδα και να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο «πατάει» η ΑΕΚ, υποστηρίζοντας ότι ο Ζίνι δεν θα έπρεπε να υποχρεωθεί να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και στη συνέχεια να περιμένει την άδεια του διαιτητή για να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, αναφέρθηκε στο περιστατικό μετά το τέλος της αναμέτρησης, συνδέοντάς το άμεσα με το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του στις καθυστερήσεις. Ο κ. Νίκολιτς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το περιβάλλον του αγώνα και τους κανονισμούς.

«Το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν ομιλίες για την Ομοσπονδία για τους κανόνες που ισχύουν και για το πότε θα επιστρέφει ένας παίκτης στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας τις ενστάσεις της ομάδας του.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Πριν από τα γεγονότα των καθυστερήσεων, η Κηφισιά είχε μπει πιο δυνατά στον αγώνα, δημιουργώντας ευκαιρίες με τους Γιαγκνέ και Σαγάλ. Μάλιστα, ο Χιλιανός Σαγάλ είχε δοκάρι στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά το πρώτο μισάωρο, οι πρωταθλητές της ΑΕΚ πήραν τον έλεγχο του αγώνα και είχαν δύο σημαντικές στιγμές να ανοίξουν το σκορ μετά το 40ο λεπτό, αλλά οι προσπάθειες των Γιόβιτς και Μαρίν αποκρούστηκαν από τον Ραμίρεζ.

Ο Δικέφαλος κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 63ο λεπτό. Μετά από συνεργασία των Μαρίν και Μάγερ, ο Ρουμάνος έπαιξε κάθετα για τον Βάργκα, ο οποίος νίκησε σε τετ α τετ τον Ραμίρεζ, κάνοντας το 0-1. Η Κηφισιά είχε δεύτερο δοκάρι στο 73', όταν ο Αντόνισε έστρωσε την μπάλα στον Θεοδωρίδη, ο οποίος με δυνατό σουτ σημάδεψε το οριζόντιο του Στρακόσα. Τελικά, στο 90+7' ο Μπένι, με υπέροχη κίνηση, απέφυγε τον Μαρίν, βρήκε χώρο και έπιασε δυνατό σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Στρακόσα για το τελικό 1-1.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta