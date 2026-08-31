Η Κηφισιά θα μπορούσε να είχε κερδίσει την ΑΕΚ, λέει ο Λέτο

Ο Σεμπάστιαν Λέτο, μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του. Ο Αργεντινός τεχνικός τόνισε τη μαχητικότητα των παικτών του, οι οποίοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 1-1 με γκολ του Μπένι στο 90+7' και να αποσπάσουν έναν βαθμό. Ο Λέτο υποστήριξε μάλιστα ότι η Κηφισιά θα μπορούσε να είχε κερδίσει το παιχνίδι, βάσει της εικόνας της στον αγωνιστικό χώρο.

Δώρο γενεθλίων από την ομάδα

Ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος γιόρταζε τα γενέθλιά του, χαρακτήρισε την ισοπαλία ως «δώρο» από ολόκληρη την ομάδα. Δήλωσε ότι δεν ήταν μόνο ο σκόρερ Μπένι που του έκανε το δώρο, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές, τους οποίους έβλεπε να παίζουν με μαχητικότητα μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο τεχνικός της Κηφισιάς αναφέρθηκε ειδικά στον Μπένι, περιγράφοντάς τον ως έναν παίκτη με ποιότητα, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε τη διαφορά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση αυτού του βαθμού. Ο Λέτο χαρακτήρισε τον βαθμό της ισοπαλίας ως δίκαιο αποτέλεσμα για την προσπάθεια της ομάδας του.

Η εικόνα του αγώνα και οι χαμένες ευκαιρίες

Παρά την ισοπαλία, ο Σεμπάστιαν Λέτο δήλωσε πως η Κηφισιά θα μπορούσε να είχε κερδίσει το παιχνίδι, λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Ο Αργεντινός τεχνικός αναγνώρισε την ποιότητα της ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντάς την ως μια φανταστική ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και προπονητή, η οποία είναι πρωταθλήτρια και αγωνίζεται στο Champions League.

Ο Λέτο υπογράμμισε τη σημασία του να μην φοβάται κανείς να μπει στο γήπεδο, τονίζοντας ότι αν ένας παίκτης παλεύει και δείχνει ότι δεν φοβάται, τότε μπορεί να κερδίσει πράγματα. Συγχάρηκε τους παίκτες του για την ένταση με την οποία αγωνίστηκαν για 100 λεπτά, υπογραμμίζοντας ότι ήταν έτοιποι να δείξουν τη μαχητικότητά τους απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο.

Το τακτικό πλάνο απέναντι στην πρωταθλήτρια

Ο προπονητής της Κηφισιάς αποκάλυψε το τακτικό πλάνο που εφαρμόστηκε για να απενεργοποιηθεί η επιθετική ποιότητα της ΑΕΚ. Κλειδί στην επιτυχία της Κηφισιάς ήταν ο τρόπος που πρέσαρε και το γεγονός ότι δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να νιώσει άνετα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που δούλευαν όλη την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα στόχευε να αποκόψει τους δύο κεντρικούς μέσους της ΑΕΚ, τους οποίους ο Λέτο χαρακτήρισε ως την «καρδιά» της αντίπαλης ομάδας. Ο στόχος ήταν να μην φτάνει η μπάλα στους φορ της ΑΕΚ, καθώς τότε η φάση θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί σε γκολ. Επιπλέον, η Κηφισιά ήθελε να ωθεί τα στόπερ της ΑΕΚ στα άκρα και να τα αναγκάζει να παίζουν λίγο παραπάνω με την μπάλα.

Η φιλοσοφία του πρέσινγκ και η συνέχεια

Ο Σεμπάστιαν Λέτο εξήγησε ότι η Κηφισιά πίεζε ψηλά, δημιουργώντας αριθμητική υπεροχή, με τα στόπερ της ΑΕΚ να κουβαλούν παραπάνω την μπάλα. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ, παρά την ποιότητά της στην κυκλοφορία της μπάλας, να το κάνει με άνεση.

Ο Αργεντινός τεχνικός δήλωσε ότι αυτή η φιλοσοφία του ψηλού πρέσινγκ αρέσει στην ομάδα και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται όσο το δυνατόν καλύτερα και στα επόμενα παιχνίδια. Τόνισε ότι, παρόλο που η ΑΕΚ βρήκε ένα γκολ, η Κηφισιά θα μπορούσε να είχε σκοράρει ένα ακόμα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Λέτο έκλεισε λέγοντας ότι αυτή είναι μια πολύ καλή αρχή για την Κηφισιά, αλλά η ομάδα πρέπει να παραμείνει ήρεμη και συγκεντρωμένη, παλεύοντας το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko