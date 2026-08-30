Οι Ματούλα και Κοροκοζίδη κατέκτησαν το χρυσό στο διπλό γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες

Η Ελλάδα πανηγυρίζει μία σπουδαία επιτυχία στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα, καθώς η Μάρθα Ματούλα και η Ελένη Κοροκοζίδη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό γυναικών. Το ελληνικό δίδυμο έδειξε εξαιρετική απόδοση, φτάνοντας στην κορυφή της διοργάνωσης με νίκη επί των Ιταλίδων αντιπάλων τους. Αυτή η διάκριση αποτελεί την πρώτη για το ελληνικό τένις σε Μεσογειακούς Αγώνες μετά από 25 χρόνια, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για το άθλημα στη χώρα μας.

Η ιστορική πρόκριση και η αναμονή 25 ετών

Η πορεία των Μάρθας Ματούλα και Ελένης Κοροκοζίδη στο τουρνουά του διπλού γυναικών των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα ήταν από την αρχή εντυπωσιακή. Οι δύο Ελληνίδες τενίστριες κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας έτσι αυτόματα ένα μετάλλιο για την Ελλάδα.

Αυτή η πρόκριση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του ελληνικού τένις στα μετάλλια των Μεσογειακών Αγώνων έπειτα από ένα διάστημα 25 ετών. Η τελευταία φορά που αθλητές του τένις από την Ελλάδα είχαν ανέβει στο βάθρο σε αυτή τη διοργάνωση ήταν πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, καθιστώντας την φετινή επιτυχία ένα ιστορικό επίτευγμα.

Ο θρίαμβος στον τελικό του διπλού

Το ελληνικό δίδυμο, αποτελούμενο από τη Μάρθα Ματούλα και την Ελένη Κοροκοζίδη, δεν σταμάτησε στην εξασφάλιση του μεταλλίου, αλλά συνέχισε με στόχο την κορυφή. Στον μεγάλο τελικό του διπλού γυναικών, που διεξήχθη στον Τάραντα, οι Ελληνίδες αθλήτριες αντιμετώπισαν τις Ιταλίδες Νοέμι Μπαζιλέτι και Βιτόρια Παγκανέτι.

Ο αγώνας εξελίχθηκε με ένταση, αλλά οι Ματούλα και Κοροκοζίδη επέδειξαν ψυχραιμία και αγωνιστικότητα. Κατάφεραν να επικρατήσουν των Ιταλίδων αντιπάλων τους με σκορ 6-4 στα σετ, ενώ στο δεύτερο σετ επιβλήθηκαν με 7-5. Αυτή η νίκη τους χάρισε το χρυσό μετάλλιο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθειά τους.

Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου αποτελεί την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς και της συνεργασίας των δύο αθλητριών. Η επιτυχία αυτή προσθέτει ένα ακόμα χρυσό στην ελληνική συγκομιδή των Μεσογειακών Αγώνων και αναδεικνύει το ταλέντο και την προοπτική του ελληνικού τένις.

Η διπλή ευκαιρία της Μάρθας Ματούλα

Πέρα από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο διπλό γυναικών, η Μάρθα Ματούλα έχει την ευκαιρία να πετύχει ένα εντυπωσιακό «νταμπλ» στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα. Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να προκριθεί και στον τελικό του μονού γυναικών, διεκδικώντας ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η πρόκριση της Ματούλα στον τελικό του μονού ήρθε μετά τη νίκη της το απόγευμα της Κυριακής. Αντιμετώπισε την Ισπανίδα Μαρία Γκαρσία και την κέρδισε με 2-0 σετ, εξασφαλίζοντας τη θέση της στον τελικό.

Στον τελικό του μονού γυναικών, η Μάρθα Ματούλα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία γνώριμη αντίπαλο, την Ιταλίδα Νοέμι Μπαζιλέτι. Η Μπαζιλέτι ήταν μία από τις αθλήτριες που αντιμετώπισε η Ματούλα, μαζί με την Κοροκοζίδη, στον τελικό του διπλού. Η αναμέτρηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Ματούλα θα επιδιώξει να προσθέσει ένα ακόμα χρυσό στην προσωπική της συγκομιδή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta