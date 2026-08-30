Το μήνυμα στήριξης του ΠΑΟΚ στον τραυματισμένο Γιάννη Κωνσταντέλια

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ έστειλε ένα θερμό μήνυμα στήριξης στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που αναδείχθηκε από τα σπλάχνα του «δικεφάλου» της Θεσσαλονίκης, τραυματίστηκε σοβαρά, λίγο αφότου είχε πετύχει ένα γκολ στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του στη γερμανική ομάδα. Η ομάδα εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της, τονίζοντας πως θα βρίσκεται δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της αποκατάστασης.

Ο σοβαρός τραυματισμός στην πρεμιέρα

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σε μια στιγμή που αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον από φίλους του ποδοσφαίρου, πραγματοποίησε την πρεμιέρα του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στο πρωτάθλημα της Bundesliga. Ο αγώνας, στον οποίο η Ντόρτμουντ αντιμετώπισε το Αμβούργο, ξεκίνησε ιδανικά για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έδειξε από νωρίς τις ικανότητές του.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Κωνσταντέλιας κατάφερε να σκοράρει ένα γκολ, δίνοντας μια πολλά υποσχόμενη αρχή στην παρουσία του. Ωστόσο, η χαρά μετατράπηκε σύντομα σε εφιάλτη, καθώς υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό. Τα νέα που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστα, καθώς διαγνώστηκε με ρήξη χιαστού.

Η αναμονή των φιλάθλων για το ντεμπούτο

Η πρεμιέρα του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Bundesliga με τη φανέλα της Ντόρτμουντ είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών φιλάθλων. Όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου, ανεξάρτητα από τις οπαδικές τους προτιμήσεις, περίμεναν με ανυπομονησία να δουν τον νεαρό παίκτη να αγωνίζεται στο γερμανικό πρωτάθλημα, καθώς η φήμη του είχε ήδη εξαπλωθεί.

Η προσμονή για την εμφάνισή του ήταν μεγάλη, δεδομένης της φήμης που τον συνόδευε και των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το ταλέντο του. Δυστυχώς, ο σοβαρός τραυματισμός επισκίασε την αρχικά ιδανική του εμφάνιση και την ελπιδοφόρα έναρξη της πορείας του στη νέα του ομάδα, αφήνοντας πικρή γεύση σε όλους.

Η άμεση κίνηση στήριξης από τον Δημήτρη Πέλκα

Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ φυσικά και δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορος απέναντι στον τραυματισμό ενός παιδιού που αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες του. Μία από τις πρώτες εκδηλώσεις στήριξης ήρθε από τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος έδειξε άμεσα την αλληλεγγύη του στον συμπαίκτη του.

Μετά την επίτευξη ενός γκολ, ο Δημήτρης Πέλκας έσπευσε προς τον πάγκο της ομάδας του. Εκεί, πήρε ένα μπλουζάκι το οποίο έφερε γραμμένη τη φράση «Περαστικά Κωνσταντέλια», στέλνοντας έτσι ένα άμεσο και δημόσιο μήνυμα συμπαράστασης στον άτυχο ποδοσφαιριστή, σε μια κίνηση που συγκίνησε πολλούς.

Το επίσημο μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε επίσημη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας και αυτή τη στήριξή της στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η ΠΑΕ δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζονταν οι παίκτες της ομάδας κρατώντας το μπλουζάκι με το μήνυμα για τον «Ντέλια», δείχνοντας την ενότητα και την αλληλεγγύη της «ασπρόμαυρης» οικογένειας.

Στη συνοδευτική λεζάντα της φωτογραφίας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έγραψε χαρακτηριστικά: «Μαζί σου Γιάννη! Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πλευρό σου. Περαστικά και δυνατός ξανά στα γήπεδα». Με αυτό τον τρόπο, η ομάδα υπογράμμισε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση ολόκληρου του συλλόγου προς τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ευχόμενη του ταχεία ανάρρωση και την όσο το δυνατόν γρηγορότερη επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta