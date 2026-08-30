Ηχηρές δηλώσεις Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Κηφισιά

Ο Μάρκο Νίκολιτς προέβη σε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Κηφισιά, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ απώλεσε δύο βαθμούς στο φινάλε της αναμέτρησης, καθώς ισοφαρίστηκε από τον Μπένι στο 90+7'. Ο Νίκολιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη, επισημαίνοντας ζητήματα σχετικά με την τήρηση των κανονισμών.

Η απώλεια βαθμών και η ισοφάριση

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά στη Λεωφόρο ολοκληρώθηκε με ισόπαλο αποτέλεσμα, αφήνοντας την ΑΕΚ με έναν βαθμό αντί για τους τρεις που επιδίωκε. Η ισοφάριση ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα, συγκεκριμένα στο 90+7', με τον Μπένι να είναι ο σκόρερ για την Κηφισιά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του, δεν θέλησε να μειώσει την προσπάθεια της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο. Αντιθέτως, αναγνώρισε ότι η Κηφισιά πάλεψε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και δικαιούταν ένα γκολ για την εμφάνισή της.

Ζητήματα κανονισμών και το περιστατικό με τον Ζίνι

Παρά την αναγνώριση της προσπάθειας της Κηφισιάς, ο Νίκολιτς εξέφρασε έντονη ενόχληση για τη μη τήρηση συγκεκριμένων κανονισμών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη φάση του γκολ των γηπεδούχων, υπογραμμίζοντας ένα περιστατικό που προηγήθηκε.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο ποδοσφαιριστής Ζίνι δεν είχε επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή που σημειώθηκε το γκολ. Ο Ζίνι είχε προηγουμένως αλλάξει τη φανέλα του, καθώς είχε ματώσει έπειτα από ένα χτύπημα που είχε ως αποτέλεσμα την κόκκινη κάρτα του Βαν Άιμα.

Η παρουσία φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο

Ένα άλλο σημείο που προκάλεσε την αντίδραση του Μάρκο Νίκολιτς αφορούσε την παρουσία κόσμου στον αγωνιστικό χώρο. Ο ίδιος τόνισε πως η ομάδα του δεν μπορούσε να έχει τους δικούς της οπαδούς στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, παρατηρήθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι εντός του αγωνιστικού χώρου, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς που απαγόρευαν την παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ.

Γενική απογοήτευση και η εφαρμογή των κανόνων

Ο Νίκολιτς μετέφερε την απογοήτευσή του για την γενικότερη εικόνα και την εφαρμογή των κανονισμών. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «υπάρχουν κάποιοι κανόνες άλλες φορές ισχύουν, άλλες φορές ισχύουν διαφορετικά».

Πρόσθεσε επίσης ότι υπήρχαν στιγμές κατά τις οποίες «ίσχυαν οι κανονισμοί, δεν ίσχυαν, έπρεπε να μπουν οι παίκτες, δεν έπρεπε να μπουν». Ο ίδιος επέλεξε να μην επεκταθεί περαιτέρω σε λεπτομέρειες, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να πει περισσότερα «για να μην είναι εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Το αποτέλεσμα των βαθμών

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μάρκο Νίκολιτς επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η ΑΕΚ έπρεπε να είχε «σβήσει το παιχνίδι» και να το είχε τελειώσει υπέρ της. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος ήταν να φύγει η ομάδα με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα ήταν η κατάκτηση μόλις ενός βαθμού, αφήνοντας μια αίσθηση πικρίας και απογοήτευσης στην ομάδα μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta