Έντονη αντίδραση του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοφάριση της Κηφισιάς

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, καθώς δέχτηκε γκολ ισοφάρισης στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Συγκεκριμένα, η ισοφάριση ήρθε στο 90+7', με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να αρκείται στον έναν βαθμό. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προπονητή της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος εκδήλωσε την οργή του στον πάγκο της ομάδας του.

Η απώλεια των τριών βαθμών

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, είχε μια δραματική κατάληξη για την ομάδα της ΑΕΚ. Μέχρι και το 90+7' της αναμέτρησης, η ΑΕΚ φαινόταν να κρατάει στα χέρια της τους τρεις βαθμούς της νίκης, έχοντας το προβάδισμα στο σκορ και φτάνοντας μια ανάσα από την επικράτηση.

Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα άλλαξε ριζικά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η Κηφισιά κατάφερε να ισοφαρίσει, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να χάσει το προβάδισμά της και να αναγκαστεί να συμβιβαστεί με τον έναν βαθμό της ισοπαλίας. Αυτό σήμαινε την απώλεια δύο πολύτιμων βαθμών που θεωρούνταν ήδη κερδισμένοι.

Το γκολ της ισοφάρισης στην εκπνοή

Το καθοριστικό γκολ που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα σημειώθηκε κυριολεκτικά με τη λήξη του αγώνα, στο 90+7'. Δευτερόλεπτα πριν ο διαιτητής σφυρίξει τη λήξη της αναμέτρησης, ο παίκτης της Κηφισιάς, Μπένι, επιχείρησε ένα σουτ.

Το σουτ πραγματοποιήθηκε εκτός περιοχής, και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ΑΕΚ, φέρνοντας την ισοφάριση. Αυτό το τέρμα ήταν αρκετό για να αλλάξει την εικόνα του αγώνα στην εκπνοή του, στερώντας από την ΑΕΚ τη νίκη που είχε στα χέρια της.

Η οργή του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός βρέθηκε εκτός εαυτού μετά το γκολ της ισοφάρισης της Κηφισιάς, αδυνατώντας να πιστέψει την απώλεια των δύο βαθμών για την ομάδα του, λίγο πριν το τελικό σφύριγμα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς «έβραζε» από θυμό με τους παίκτες του, καθώς θεωρούσε ότι η νίκη ήταν στα δικά τους πόδια μέχρι και λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης. Η οργή του εκδηλώθηκε με εμφανή τρόπο, καθώς χτυπούσε επανειλημμένα τον πάγκο της ομάδας του, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την κατάληξη του αγώνα της 2ης αγωνιστικής.

Το μήνυμα για σοβαρότητα

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς προέβη σε δηλώσεις στην κάμερα της COSMOTE TV, όπου εξέφρασε την άποψή του για την απόδοση της ομάδας. Στις δηλώσεις του, ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη για μεγαλύτερη σοβαρότητα από την πλευρά των παικτών του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Νίκολιτς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν οι βαθμοί, τονίζοντας την ανάγκη για βελτίωση στην προσέγγιση των αγώνων και την διαχείριση των τελευταίων λεπτών.

Με πληροφορίες από: Athletiko