Ιστορικό ρεκόρ από την Παλαιστίνη με 168 πόντους σε αγώνα μπάσκετ

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Παλαιστίνης έζησε μια ιστορική βραδιά, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή νίκη επί των Μαλδίβων με σκορ 168-78. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο των προ-προκριματικών του FIBA Asia Cup 2029. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του αθλήματος, καθώς η Παλαιστίνη πέτυχε την υψηλότερη συγκομιδή πόντων σε διοργάνωση της FIBA.

Νέο ρεκόρ πόντων σε διοργάνωση της FIBA

Οι 168 πόντοι που σημείωσε η Παλαιστίνη αποτελούν ένα νέο, ιστορικό ρεκόρ για διοργανώσεις της FIBA. Αυτό το επίτευγμα περιλαμβάνει όλους τους αγώνες που έχουν διεξαχθεί σε Παγκόσμια Κύπελλα και Ολυμπιακούς Αγώνες, αναδεικνύοντας το μέγεθος της επιτυχίας.

Με αυτή την επίδοση, η Παλαιστίνη ξεπέρασε ένα ρεκόρ που διατηρούνταν για 48 ολόκληρα χρόνια. Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση είχε σημειωθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978, όταν η εθνική ομάδα της Βραζιλίας είχε επικρατήσει της Κίνας με σκορ 154-97.

Κυριαρχική εμφάνιση από την πρώτη περίοδο

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο από τα πρώτα λεπτά, με την Παλαιστίνη να επιβάλλει τον ρυθμό της. Στην πρώτη περίοδο, η ομάδα σημείωσε 47 πόντους, δείχνοντας τις επιθετικές της διαθέσεις από νωρίς.

Στη δεύτερη περίοδο, η Παλαιστίνη συνέχισε την υψηλή της απόδοση, προσθέτοντας άλλους 37 πόντους στο ενεργητικό της. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ να είναι 84-35 υπέρ της Παλαιστίνης, έχοντας ήδη δημιουργήσει μια σημαντική διαφορά.

Αμείωτος ρυθμός και στο δεύτερο ημίχρονο

Παρά το μεγάλο προβάδισμα, η Παλαιστίνη δεν κατέβασε καθόλου ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στην τρίτη περίοδο, η ομάδα πρόσθεσε 41 πόντους, διατηρώντας την επιθετική της ορμή.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Παλαιστίνη συνέχισε να σκοράρει με την ίδια ένταση, πετυχαίνοντας 43 πόντους. Αυτή η σταθερή απόδοση οδήγησε στο τελικό σκορ 168-78, με τη διαφορά να φτάνει τους +90 πόντους.

Δύο επιπλέον ιστορικά ρεκόρ

Εκτός από το ρεκόρ των 168 πόντων, η αναμέτρηση κατέγραψε και δύο ακόμη ιστορικές επιδόσεις. Οι συνολικοί 246 πόντοι που σημειώθηκαν από τις δύο ομάδες (168 από την Παλαιστίνη και 78 από τις Μαλδίβες) αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία των προκριματικών του Asia Cup.

Παράλληλα, η διαφορά των +90 πόντων με την οποία επικράτησε η Παλαιστίνη είναι η μεγαλύτερη διαφορά νίκης που έχει καταγραφεί στην ίδια διοργάνωση. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ταμέρ Χαμπάς, ο οποίος συνεισέφερε 22 πόντους στην ιστορική αυτή νίκη.

Αήττητη πρόκριση στην επόμενη φάση

Μετά από αυτή την εντυπωσιακή νίκη, η εθνική ομάδα της Παλαιστίνης ολοκλήρωσε αήττητη την παρουσία της στον πρώτο γύρο των προ-προκριματικών. Η ομάδα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στη δεύτερη φάση των Pre-Qualifiers του FIBA Asia Cup 2029.

Με πληροφορίες από: Athletiko