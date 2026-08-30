Η Σλοβενία επικράτησε της Ουγγαρίας και παραμένει ζωντανή για το MundoBasket

Η Σλοβενία επικράτησε της Ουγγαρίας με σκορ 92-77, σε μια αναμέτρηση όπου ο Κλέμεν Πρέπελιτς ξεχώρισε με την απόδοσή του. Με αυτή τη νίκη, οι Σλοβένοι διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους για την πρόκριση στο MundoBasket 2027. Το αποτέλεσμα αυτό ανεβάζει το ρεκόρ τους στον 12ο όμιλο και δημιουργεί νέα δεδομένα για τη συνέχεια των προκριματικών.

Η Σλοβενία παραμένει ζωντανή για το MundoBasket

Η Σλοβενία κατάφερε να επιβληθεί της Ουγγαρίας με 92-77, χάρη σε μια εμφάνιση του Κλέμεν Πρέπελιτς που θύμισε εποχές από το παρελθόν. Η επικράτηση αυτή είναι κρίσιμη για τους Σλοβένους, καθώς τους επιτρέπει να παραμείνουν στη διεκδίκηση μιας θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Μετά το πέρας του αγώνα, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2017 ανέβηκε στο 4-4 στον 12ο όμιλο. Η κατάσταση στον όμιλο έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς πλέον τέσσερις ομάδες μοιράζονται το ίδιο ρεκόρ. Εκτός από τη Σλοβενία, στο 4-4 βρίσκονται επίσης η Ουγγαρία, η Εσθονία και η Σουηδία, γεγονός που καθιστά τις επόμενες αναμετρήσεις καθοριστικές.

Κυρίαρχοι από το ξεκίνημα

Οι Σλοβένοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από την πρώτη κιόλας περίοδο. Η κυριαρχία τους ήταν εμφανής στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με διαφορά οκτώ πόντων, διαμορφώνοντας το σκορ στο 25-17.

Η δεύτερη περίοδος συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, με τη Σλοβενία να διατηρεί το προβάδισμα. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ να είναι 43-36 υπέρ της σλοβενικής ομάδας, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της.

Επιθετική έκρηξη στην επανάληψη

Με την έναρξη της επανάληψης, η Σλοβενία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα. Στην τρίτη περίοδο, οι Σλοβένοι παρουσίασαν ένα απίθανο επιθετικό μομέντουμ, καταφέρνοντας να σημειώσουν 32 πόντους, διευρύνοντας σημαντικά τη διαφορά.

Αν και οι Ούγγροι δεν υστέρησαν επιθετικά, σημειώνοντας 23 πόντους στην ίδια περίοδο, δεν κατάφεραν να προβάλουν καμία ουσιαστική αμυντική αντίσταση στις επιθέσεις των αντιπάλων τους. Το σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν 75-59, με τη Σλοβενία να έχει πλέον ένα σημαντικό προβάδισμα.

Το «καυτό» δίδυμο Πρέπελιτς – Νίκολιτς

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά. Το δίδυμο των Κλέμεν Πρέπελιτς και Αλεξέι Νίκολιτς βρισκόταν σε εξαιρετική ημέρα, οδηγώντας την ομάδα τους στη νίκη με το τελικό σκορ 92-77.

Ο Κλέμεν Πρέπελιτς αναδείχθηκε ο κορυφαίος των νικητών, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από κοντά ακολούθησε και ο Αλεξέι Νίκολιτς, ο οποίος συνέβαλε με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συμπληρώνοντας ιδανικά την επιθετική γραμμή της Σλοβενίας.

Οι διακριθέντες της Ουγγαρίας

Από την πλευρά της Ουγγαρίας, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν για την απόδοσή τους. Ο Νέιθαν Ρίβερς ήταν ένας από αυτούς, σημειώνοντας 21 πόντους, ενώ παράλληλα κατέγραψε 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Επίσης, ο Ζόλταν Περλ είχε μια αξιόλογη παρουσία για την ουγγρική ομάδα, προσφέροντας 17 πόντους και 2 ασίστ. Οι προσπάθειες των δύο αυτών παικτών δεν ήταν αρκετές για να ανατρέψουν το αποτέλεσμα, αλλά αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της ομάδας τους στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta