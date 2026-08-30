Ισοπαλία για την ΑΕΚ με την Κηφισιά, νίκες για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στη Super League

Μια απρόσμενη εξέλιξη σημάδεψε τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με την Κηφισιά να υποχρεώνει την ΑΕΚ σε απώλεια βαθμών. Η αναμέτρηση έληξε ισόπαλη 1-1, βάζοντας «στοπ» στην πορεία της Ένωσης. Την ίδια στιγμή, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κατάφεραν να φύγουν νικητές από τις έδρες των αντιπάλων τους.

Η έκπληξη στο «Απόστολος Νικολαΐδης»

Η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία με 1-1 από την ΑΕΚ στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε έναν αγώνα για τη 2η αγωνιστική της Super League. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί την πρώτη μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έδειξε μια εικόνα που της απέδωσε απόλυτα τον βαθμό της ισοπαλίας.

Από την άλλη πλευρά, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ εμφανίστηκε νωχελική, πιθανώς επηρεασμένη από την πρόσφατη πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «πέταξε» δύο βαθμούς σε ένα φινάλε-θρίλερ, καθώς η Κηφισιά ισοφάρισε στις καθυστερήσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά

Οι γηπεδούχοι της Κηφισιάς θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί μόλις στο 2ο λεπτό, αλλά η κεφαλιά του Γιάγκνε, μετά από σέντρα του Αντόνισε, ήταν άστοχη. Λίγο αργότερα, στο 5ο λεπτό, ένας 23χρονος Σουηδός σούταρε εντός εστίας μετά από κομπίνα σε κόρνερ, όμως ο Στρακόσια ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με μια καλοζυγισμένη κεφαλιά του Σαγκάλ, έπειτα από σέντρα του Πόμπο, η οποία πέρασε δίπλα από τη συμβολή των δοκών.

Η ΑΕΚ πήρε την κατοχή της μπάλας στη συνέχεια, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή του τερματοφύλακα Ραμίρες. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 42ο λεπτό, όταν ο Γιόβιτς σούταρε, με τον Ραμίρες να διώχνει σε κόρνερ με το απλωμένο δεξί του πόδι. Ο τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ εκτινάχθηκε ξανά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, για να διώξει σε κόρνερ το αριστερό σουτ του Μάριν, μετά από μια ωραία συνεργασία με τον Γιόβιτς.

Τα γκολ και οι καθοριστικές στιγμές

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ πήρε εξ αρχής την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να απειλεί εκ νέου. Αντίθετα, στο 61ο λεπτό, ο Πόμπο ελίχθηκε υπέροχα και σούταρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα, η Ένωση προηγήθηκε. Μια υπέροχη συνεργασία των Μάριν και Μάγερ οδήγησε τον Ρουμάνο να βρει κάθετα τον Βάργκα, με τον Ούγγρο να πλασάρει τον Ραμίρες για το 0-1.

Ο Στρακόσια μπλόκαρε ένα φιλόδοξο φάουλ του Πόμπο στο 66ο λεπτό. Στο 74ο λεπτό, το οριζόντιο δοκάρι έσωσε την πρωταθλήτρια, όταν ο Αντόνισε έστρωσε στον Θεοδωρίδη, ο οποίος σούταρε με το αριστερό. Τελικά, το γκολ του Μπένι στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων απέδωσε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Οι νίκες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να πάρει ένα σπουδαίο «διπλό» στο Περιστέρι, επικρατώντας του Ατρομήτου με 1-2. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έδειξε χαρακτήρα, επιστρέφοντας από πίσω στο σκορ και εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς.

Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός λύγισε τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0 στην Τρίπολη. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη, προσθέτοντας τρεις βαθμούς στο ενεργητικό τους και διατηρώντας την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis