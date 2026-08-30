Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης με γκολ του Ζότα Σίλβα

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, πραγματοποιώντας το 2 στα 2 στην Super League. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ζότα Σίλβα, χαρίζοντας το τρίποντο στους Πειραιώτες σε μια δύσκολη αναμέτρηση στην Τρίπολη. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έφτασε έτσι τους έξι βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση

Ο Ζότα Σίλβα ήταν ο παίκτης που έκρινε τη νέα νίκη του Ολυμπιακού, σκοράροντας το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 31ο λεπτό. Ο Πορτογάλος επιθετικός εκμεταλλεύτηκε μια εξαιρετική σέντρα του Μανώλη Σάλιακα και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στην Τρίπολη. Το γκολ αυτό ήταν αρκετό για να δώσει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του, παρά τις πολλές ευκαιρίες που χάθηκαν και από τις δύο πλευρές.

Οι Πειραιώτες κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ την πρώτη τους σημαντική στιγμή στην αναμέτρηση, με τον Ζότα Σίλβα να βρίσκεται απελπιστικά μόνος και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Μανώλης Σάλιακας ξεχώρισε στο πρώτο μέρος με τη θετική του παρουσία και την καθοριστική του σέντρα.

Οι αρχικές συνθέσεις και τα ντεμπούτα

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με επτά αλλαγές στην αρχική του σύνθεση σε σύγκριση με τον προηγούμενο αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο. Ο σχηματισμός των φιλοξενούμενων περιλάμβανε τον Ορτέγκα στο τέρμα, τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν στην άμυνα, τους Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο στο κέντρο, τους Ζότα και Ρόκα στα άκρα και τον Ελ Καμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του Αστέρα Τρίπολης, η αρχική διάταξη είχε τον Παπαδόπουλο ως τερματοφύλακα, τους Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρη και Κώτσιρα στην άμυνα, τους Έντερ Γκονζάλες και Κουρμπέλη στο κέντρο. Ο Μπαρτόλο αγωνίστηκε πίσω από τον φορ Ρικαρντίνιο, ενώ στα δύο άκρα της επίθεσης βρέθηκαν οι Κετού και Ορόσκο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, οι Αρμάντο Γκονζάλες και Ρέμο Φρόιλερ έκαναν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα του Ολυμπιακού, περνώντας ως αλλαγή για να αρχίσουν να προσαρμόζονται στους ρυθμούς της ομάδας.

Ευκαιρίες για τους γηπεδούχους

Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν η πρώτη ομάδα που δημιούργησε μια μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση. Στο 7ο λεπτό, ο Αργεντινός εξτρέμ Ορόσκο προσπάθησε από καλή θέση να νικήσει τον τερματοφύλακα Ορτέγκα, όμως ο Γερμανός πορτιέρε απέκρουσε εντυπωσιακά, διατηρώντας το μηδέν στην εστία του. Στη συνέχεια, ο Ορτέγκα έδιωξε με γροθιές το κόρνερ που προέκυψε από το σουτ του Μπαρτόλο.

Μία ακόμη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους σημειώθηκε στο 70ο λεπτό, όταν ο Μέντεθ σούταρε μετά από πάσα του Κετού, με τη μπάλα να «γλείφει» το κάθετο δοκάρι του Ορτέγκα. Νωρίτερα, στο 53ο λεπτό, ο Ορόσκο είχε ένα αρκετά καλό σουτ που όμως κατέληξε άουτ, ενώ και ο Πέρεθ απείλησε στο 64ο λεπτό. Στο 77ο λεπτό, ο Σμαϊλοβιτς επιχείρησε ένα σουτ, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Οι χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού

Παρά τη νίκη, ο Ολυμπιακός έχασε αρκετές ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά του. Στο 37ο λεπτό, υπήρξε ένα επικίνδυνο γύρισμα του Ρόκα, και αν ο Ελ Καμπί έβρισκε τη μπάλα, θα σκόραρε σε κενή εστία. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 44ο λεπτό, ο Ρόκα επιχείρησε ένα πολύ καλό πλασέ, το οποίο όμως πέρασε δίπλα από το τέρμα του Αστέρα, μετά από δύσκολη επέμβαση του Παπαδόπουλου.

Στην έναρξη του δευτέρου μέρους, στο 46ο λεπτό, ο Ελ Καμπί είχε δοκάρι με κεφαλιά μετά από σέντρα του Τικνιζιάν, ενώ ακολούθησε σουτ του Ρόκα που κόντραρε σε σώματα. Ο Μαροκινός επιθετικός έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία στο 59ο λεπτό, όταν βρέθηκε απέναντι από τον Παπαδόπουλο, αλλά το τελείωμά του κατέληξε πάνω στον Έλληνα πορτιέρε. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Αρμάντο Γκονζάλες είχε μια απίστευτη ευκαιρία να συνδυάσει το ντεμπούτο του με γκολ, όμως με τον Παπαδόπουλο εξουδετερωμένο, σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Επίσης, ο Ρέτσος είχε ένα καλό σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα από τον Παπαδόπουλο, ενώ ο Ζέλσον στο 86ο λεπτό είχε πλασέ πάνω στον τερματοφύλακα του Αστέρα.

Ο MVP της αναμέτρησης

Ο Ζότα Σίλβα αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο πρώτο μέρος και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης, Παπαδόπουλος, αξίζει επίσης αναφορά για τις σημαντικές επεμβάσεις που πραγματοποίησε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, κρατώντας το σκορ σε χαμηλά επίπεδα παρά τις πολλές ευκαιρίες του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες έκαναν το 2 στα 2 και έφτασαν τους έξι βαθμούς στην Super League. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να βρουν την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και οι δύο νίκες τους ήρθαν με 1-0 και αρκετές χαμένες ευκαιρίες, κάτι που υποδηλώνει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στον τομέα του τελειώματος των φάσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta