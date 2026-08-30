Γρηγορίου: «Δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς»

Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμεση συγκέντρωση βαθμών, τονίζοντας ότι αυτό είναι το πρωταρχικό ζητούμενο για την ομάδα του. Μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ, ο Γρηγορίου έδωσε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα πρέπει να βρει την αγωνιστική της ταυτότητα. Ο ίδιος δήλωσε πως δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς, καθώς το βλέμμα είναι ήδη στραμμένο στην επόμενη αναμέτρηση.

Η σημασία της νίκης και η αναζήτηση ταυτότητας

Ο Μιχάλης Γρηγορίου χαρακτήρισε τη νίκη επί του ΟΦΗ ως ιδιαίτερα σημαντική για τον Άρη. Επεσήμανε ότι το κύριο ζητούμενο είναι οι νίκες, ειδικά με την παρουσία πολλών νέων προσώπων που εντάχθηκαν στην ομάδα το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τον προπονητή, η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να παίρνει βαθμούς μέχρι να αφομοιώσει τα νέα δεδομένα και να δουλέψει συλλογικά. Στόχος είναι να βρεθεί η επιθυμητή αγωνιστική ταυτότητα, η οποία να αντιστοιχεί στο μέγεθος του συλλόγου.

Η ανάλυση του αγώνα με τον ΟΦΗ

Ο προπονητής του Άρη έδωσε καλό βαθμό στους παίκτες του για την απόδοσή τους στον αγώνα, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες. Ανέφερε ότι η ομάδα μπήκε δυνατά στο ματς από την αρχή, εφαρμόζοντας πίεση που οδήγησε σε κλέψιμο της μπάλας. Αυτή η ενέργεια οδήγησε στο πρώτο γκολ, το οποίο επιτεύχθηκε με ένα εξαιρετικό τελείωμα από τον Μανού.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Άρης δεν αντιμετώπισε σοβαρούς κινδύνους στην άμυνά του, με μοναδική εξαίρεση μία κακή συνεννόηση μεταξύ των παικτών. Παράλληλα, η ομάδα δημιούργησε αρκετές προϋποθέσεις για να διευρύνει το προβάδισμά της. Ωστόσο, ο Γρηγορίου παρατήρησε ότι δεν υπήρχε η επιθυμητή ένταση στο παιχνίδι, κάτι που δικαιολόγησε πλήρως. Εξήγησε ότι η έλλειψη έντασης ήταν αναμενόμενη, καθώς αρκετοί παίκτες είχαν ενσωματωθεί στις προπονήσεις μόλις αυτή την εβδομάδα, καθιστώντας δύσκολη την άμεση προσαρμογή και την επίτευξη υψηλών ρυθμών.

Η στρατηγική του Άρη, όπως περιέγραψε ο προπονητής, ήταν να αποφύγει τους κινδύνους και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προέκυπταν από το τρανζίσιον. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως ο ΟΦΗ, η οποία απαιτούσε προσοχή και αποτελεσματικότητα στις αντεπιθέσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η τεχνική ηγεσία προχώρησε σε αλλαγές, φρεσκάροντας την επιθετική γραμμή της ομάδας. Στόχος των αλλαγών ήταν να ανεβάσουν οι γραμμές και να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση. Αυτή η τακτική απέφερε καρπούς, καθώς ο Άρης πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Κουαμέ, ενισχύοντας το προβάδισμά του.

Για άλλη μια φορά, η ομάδα δεν κινδύνευσε σοβαρά, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα. Θα μπορούσε μάλιστα να είχε διευρύνει το προβάδισμά της, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Ωστόσο, δέχθηκε ένα γκολ σε μία στιγμή που ο Φαμπιάνο είχε αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Παρόλα αυτά, ο Μιχάλης Γρηγορίου τόνισε ότι κρατάει τους τρεις βαθμούς της νίκης, οι οποίοι ήταν το βασικό ζητούμενο για την ομάδα.

Η κατάσταση του Φαμπιάνο Λέισμαν

Σε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή Φαμπιάνο Λέισμαν, ο Μιχάλης Γρηγορίου εξέφρασε την ελπίδα του. Δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά για ένα απλό χτύπημα.

Ο προπονητής ευελπιστεί ότι το γόνατο του παίκτη δεν γύρισε και ότι ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός. Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του Φαμπιάνο αναμένονται εντός του επόμενου 48ώρου, οπότε θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Ευχαριστίες στον κόσμο και το βλέμμα στο μέλλον

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλησε να δώσει συγχαρητήρια και να ευχαριστήσει τον κόσμο του Άρη για τη στήριξη που παρείχε στους ποδοσφαιριστές. Εξέφρασε την ευχή να έρχονται όλο και περισσότεροι φίλαθλοι στο γήπεδο, παιχνίδι με παιχνίδι, για να στηρίζουν την ομάδα.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο προπονητής τόνισε με έμφαση ότι δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς. Η ομάδα έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στην προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι, διατηρώντας την εστίαση στους αγωνιστικούς στόχους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta