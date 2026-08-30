Ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το σκορ και νίκησε τον Ατρόμητο με 2-1 στο Περιστέρι

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Περιστέρι. Παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς με γκολ του Νούνιες, ο Δικέφαλος του Βορρά αντέδρασε και με δύο τέρματα του Δημήτρη Πέλκα ανέτρεψε το σκορ. Η επικράτηση αυτή δίνει βαθιά ανάσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, που πλέον μετράει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα του Ατρομήτου

Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση στο Περιστέρι, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να προηγηθεί. Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Δικέφαλο καταγράφηκε μόλις στο 7ο λεπτό, μέσα από μια σωστή και γρήγορη μετάβαση. Ο Δημήτρης Πέλκας έφυγε στην κόντρα, συνεργάστηκε με τον Τάχα Άλι και στη συνέχεια βρήκε εξαιρετικά τον Σερίφ Εντιαγέ, όμως ο Σενεγαλέζος επιθετικός έχασε το κοντρόλ πριν προλάβει να εκτελέσει απέναντι στον τερματοφύλακα Χουτεσιώτη.

Όσο περνούσε η ώρα, γινόταν ολοένα και πιο εμφανές ένα βασικό κομμάτι του επιθετικού σχεδίου του ΠΑΟΚ, με την μπάλα να πηγαίνει πολύ στα πόδια του Τάχα Άλι. Ο Σουηδός έπαιρνε προσπάθειες, ζητούσε το ένας εναντίον ενός και μαζί με τον Μπάμπα έδινε στον Δικέφαλο τη μεγαλύτερη απειλή από την αριστερή πλευρά. Στο 16ο λεπτό, ο Τάχα Άλι μπήκε στην περιοχή και επιχείρησε ένα σουτ, με την μπάλα να περνά πάνω από την εστία, ενώ ένα λεπτό αργότερα, στο 17ο λεπτό, ο Πέλκας βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης, αλλά το κακό πρώτο κοντρόλ δεν του επέτρεψε να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε.

Παρά τις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος ήταν αυτός που βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο 19ο λεπτό. Ο Καραμάνης πέρασε πολύ εύκολα τον Χατζηδιάκο, δημιούργησε το ρήγμα στην άμυνα του Δικεφάλου και έδωσε στον Νούνιες, ο οποίος νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0. Ο Ατρόμητος, στην πρώτη ουσιαστικά μεγάλη στιγμή του, τιμώρησε την κακή αμυντική αντίδραση του ΠΑΟΚ και πήρε προβάδισμα κόντρα στη ροή του αγώνα.

Η ανατροπή του σκορ με πρωταγωνιστή τον Πέλκα

Ο ΠΑΟΚ, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα, είχε τις απαντήσεις στο Περιστέρι. Χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 43ο λεπτό για να μετατρέψει την υπεροχή του σε γκολ. Με δύο γκολ του υπέροχου Δημήτρη Πέλκα, ο Δικέφαλος «γύρισε» το ματς. Ο Πέλκας, ο οποίος αγωνίστηκε σε ρόλο «δεκαριού», ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την ομάδα του, σημειώνοντας και τα δύο τέρματα που οδήγησαν στην επικράτηση.

Ο εξαιρετικός Τάχα Άλι έκανε τη διαφορά με τις ενέργειές του, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να πάρει το τρίποντο, δείχνοντας χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα στις τελικές προσπάθειες.

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων

Για τον Ατρόμητο, ο προπονητής Ντάρκο Κέρκεζ επέλεξε τον Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας αγωνίστηκαν οι Σταυρόπουλος και Μήτογλου, με τον Τσακμάκη δεξιά και τον Ούρονεν αριστερά. Στον άξονα, με τον Τσιγγάρα εκτός, πήραν θέση οι Μουτουσαμί και Καραμάνης. Ο Πνευμονίδης κινήθηκε πίσω από τον Τσιλούλη, ενώ στις δύο πτέρυγες της επίθεσης ξεκίνησαν οι Τσούμπερ και Νούνιες.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε να ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους Γκρεγκ Τέιλορ και Χρήστο Ζαφείρη για πρώτη φορά μαζί στο βασικό σχήμα. Ο Παβλένκα παρέμείνε κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας, από τα δεξιά προς τα αριστερά, αποτελούσαν οι Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο και Μπάμπα. Τέιλορ και Ζαφείρης αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, με τον Δημήτρη Πέλκα σε ρόλο «δεκαριού». Στη δεξιά πλευρά της επίθεσης ξεκίνησε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στην αριστερή ο Τάχα Άλι και στην κορυφή ο Σερίφ Εντιαγέ.

Η σημασία της επικράτησης για τον Δικέφαλο

Η νίκη αυτή στο Περιστέρι ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον ΠΑΟΚ, καθώς του επέτρεψε να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι, παρά την αρχική αμυντική αντίδραση που οδήγησε στο γκολ του Ατρομήτου, κατάφερε να βρει τις απαντήσεις και να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ. Η εμφάνιση του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα, καθώς και η συνεισφορά του Τάχα Άλι, ήταν καθοριστικές για την επικράτηση.

Ο Δικέφαλος του Βορρά πήρε βαθιά ανάσα με αυτό το τρίποντο, συνεχίζοντας το νικηφόρο του ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα έδειξε ότι διαθέτει την ικανότητα να αντιδρά σε δύσκολες καταστάσεις και να μετατρέπει την υπεροχή της σε αποτελέσματα, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta