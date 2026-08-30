Ο Χρήστος Κόντης για την ήττα του ΟΦΗ: «Ποια κούραση; Στις στιγμές χάθηκε το παιχνίδι»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της ομάδας του από τον Άρη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε συζήτηση περί κούρασης των παικτών του. Ο κ. Κόντης υποστήριξε ότι το παιχνίδι χάθηκε στις κρίσιμες στιγμές και στα λάθη, παρά την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του να ανατρέψουν την κατάσταση.

Η φιλοσοφία και η εικόνα του αγώνα

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε τις δηλώσεις του υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία της ομάδας του. «Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να διεκδικούμε πράγματα στο γήπεδο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιδιώκουν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα μέσω του τρόπου παιχνιδιού τους. Στην αναμέτρηση με τον Άρη, ο ΟΦΗ κατάφερε να έχει τον έλεγχο σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο, υπήρξε έλλειψη αποτελεσματικότητας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Ο προπονητής επεσήμανε ότι η ομάδα υπέπεσε σε εύκολα λάθη, τα οποία οδήγησαν στα δύο γκολ που δέχτηκε. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε με δύο γκολ στην πλάτη, ο ΟΦΗ πάλεψε για να ανατρέψει την κατάσταση. Ο κ. Κόντης εκτίμησε πως, αν υπήρχε περισσότερος χρόνος, ίσως η ανατροπή να είχε επιτευχθεί, καθώς η ομάδα έδειξε πίστη στο πλάνο της.

Η έντονη αντίδραση για την «κούραση»

Ένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξης Τύπου ήταν η έντονη αντίδραση του Χρήστου Κόντη στην ερώτηση για το αν κόστισε η κούραση στην απόδοση του ΟΦΗ. Ο προπονητής ύψωσε τον τόνο της φωνής του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το ακούω συνέχεια… Είμαστε στον Αύγουστο… Ποια κούραση; Τον Φεβρουάριο τι θα λέμε; Ότι είμαστε παλαίμαχοι;».

Ο κ. Κόντης εξήγησε ότι η ομάδα έχει αγωνιστεί μόλις σε τέσσερα παιχνίδια, ένα γεγονός που, κατά την άποψή του, καθιστά αβάσιμο το επιχείρημα της κούρασης. Υπογράμμισε ότι η πραγματική κούραση είναι κάτι που συσσωρεύεται μετά από δεκαπέντε παιχνίδια. Για να είναι δικαιολογημένη η αναφορά σε κούραση, θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αντιπάλους όπως η Λεβερκούζεν, η Μπενφίκα και η Χόφενχάιμ, και μάλιστα μετά από τρεις μήνες συνεχούς αγωνιστικής δράσης. «Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε την κούραση», δήλωσε κατηγορηματικά.

Οι αιτίες της ήττας: Λάθη και χαμένες ευκαιρίες

Ο Χρήστος Κόντης απέδωσε την ήττα σε συγκεκριμένους παράγοντες, πέρα από την κούραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απώλεια οφείλεται σε λάθη που έγιναν, αλλά και σε στιγμές που δεν αξιοποιήθηκαν από την πλευρά του ΟΦΗ. «Χάσαμε λόγω λαθών αλλά και των στιγμών που δεν αξιοποιήσαμε», ανέφερε. Το σκορ 2-0 δημιούργησε εκνευρισμό στους παίκτες και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια συγκέντρωσης, παρόλο που η προσπάθεια δεν σταμάτησε.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι το παιχνίδι θα είχε διαφορετική τροπή αν είχαν ληφθεί οι σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια των παικτών του ΟΦΗ. Ειδική αναφορά έκανε στην περίπτωση του Νους, δηλώνοντας ότι «θα ήταν άλλο παιχνίδι αν είχε σκοράρει ο Νους». Από την άλλη πλευρά, αναγνώρισε ότι ο Άρης ήταν καλύτερος στις στιγμές που δημιούργησε και κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Αναζητώντας σταθερότητα και συγκέντρωση

Παρά την ήττα, ο Χρήστος Κόντης δήλωσε ότι κρατάει την πίστη στο πλάνο της ομάδας και στην προσπάθεια για ανατροπή. Επεσήμανε την επιθυμία για σταθερή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί. «Θέλουμε να έχουμε σταθερή απόδοση σε όλο το παιχνίδι αλλά αυτό δεν είναι εύκολο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής τόνισε επίσης ότι η ομάδα πρέπει να διαχειρίζεται καλύτερα την μπάλα στα πόδια της και να αποφεύγει τον εκνευρισμό που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια συγκέντρωσης, όπως συνέβη μετά το 2-0. Η προσήλωσή του στους στόχους και τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στους παίκτες του παραμένει ισχυρή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta