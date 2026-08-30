Γρηγορίου: «Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Φαμπιάνο, είναι ο ηγέτης μας»

Ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στην τρέχουσα Stoiximan Super League, επικρατώντας του ΟΦΗ με σκορ 2-1 στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Θεσσαλονικιών, Μιχάλης Γρηγορίου, παραχώρησε δηλώσεις στη ΝΟVA. Στις τοποθετήσεις του, ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στο θετικό αποτέλεσμα που πέτυχε η ομάδα του, όσο και στον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή Φαμπιάνο, ο οποίος σημειώθηκε στο φινάλε του αγώνα.

Η σημασία της νίκης και το 2Χ2 στη Super League

Ο Μιχάλης Γρηγορίου υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της νίκης επί του ΟΦΗ, τονίζοντας ότι η ομάδα ήθελε οπωσδήποτε τους τρεις βαθμούς. Αυτό το ζητούμενο, όπως εξήγησε, παραμένει βασική προτεραιότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης ενσωμάτωση των νέων παικτών στο αγωνιστικό σύνολο του Άρη.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα, καθώς, όπως δήλωσε, υπάρχουν παίκτες που εντάχθηκαν στο ρόστερ ακόμα και την εβδομάδα πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα. Κατέστησε σαφές ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι εύκολη και ότι, μέχρι ο Άρης να αποκτήσει την επιθυμητή αγωνιστική ταυτότητα, η συλλογή των βαθμών αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι χαμένες ευκαιρίες

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γρηγορίου, η επιδίωξη του καλού ποδοσφαίρου θα ακολουθήσει μετά την εξασφάλιση των βαθμών. Περιγράφοντας την πορεία του αγώνα, ανέφερε ότι οι παίκτες του Άρη μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με πίεση και κατάφεραν να εδραιώσουν τη νίκη τους χάρη σε ένα εξαιρετικό γκολ που σημείωσε ο Κουαμέ.

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης σε μία κρίσιμη στιγμή του παιχνιδιού, όπου η ομάδα του είχε την ευκαιρία να «τελειώσει» την αναμέτρηση με ένα πέναλτι. Ωστόσο, αυτή η ευκαιρία δεν αξιοποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο Άρης να μείνει με δέκα παίκτες και να δεχθεί ένα γκολ.

Η ποιότητα του ρόστερ και το ομαδικό πνεύμα

Ο Μιχάλης Γρηγορίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ποιότητα των παικτών που διαθέτει ο Άρης. Τόνισε ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά με ποιότητα στο ρόστερ, επισημαίνοντας μάλιστα ότι κάποια από αυτά βρίσκονται ακόμα και στον πάγκο.

Για τον προπονητή, η ύπαρξη ποιοτικών παικτών, ακόμα και μεταξύ των αναπληρωματικών, θεωρείται ό,τι καλύτερο για έναν τεχνικό. Ο κ. Γρηγορίου υπογράμμισε ότι το ομαδικό πνεύμα είναι το στοιχείο που κυριαρχεί στην ομάδα, για το οποίο και έδωσε τα συγχαρητήριά του στους ποδοσφαιριστές.

Η αγωνία για τον τραυματισμό του Φαμπιάνο

Ένα από τα κύρια σημεία των δηλώσεων του κ. Γρηγορίου ήταν ο τραυματισμός του Φαμπιάνο, ο οποίος υπέστη χτύπημα προς το τέλος του αγώνα. Ο προπονητής εξέφρασε την ελπίδα του να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, καθώς ο Φαμπιάνο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στέλεχος για την ομάδα.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου χαρακτήρισε τον Φαμπιάνο ως «τον ηγέτη της ομάδας μας», τονίζοντας την αξία του για το σύνολο. Δήλωσε ότι η κατάσταση του τραυματισμού θα παρακολουθηθεί στενά και θα αξιολογηθεί πλήρως εντός του επόμενου 48ωρου, με την ευχή να μην είναι κάτι σοβαρό.

Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΟΦΗ

Ο προπονητής του Άρη δεν παρέλειψε να απευθύνει συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα του ΟΦΗ. Στις δηλώσεις του, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι δεν χρειάζεται να τονίσει κάτι επιπλέον για την ομάδα της Κρήτης.

Τέλος, ο Μιχάλης Γρηγορίου σημείωσε ότι δεν είναι απαραίτητο να συζητηθεί η ψυχολογία με την οποία η ομάδα του ΟΦΗ προσήλθε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να αντιμετωπίσει τον Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta