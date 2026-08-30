Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας για τον Παναθηναϊκό

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού έχει ξεκινήσει και επίσημα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου. Οι «πράσινοι» ανεβάζουν καθημερινά στροφές, δουλεύοντας εντατικά για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που έρχονται. Η πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε, με την ομάδα να κινείται σε εντατικούς ρυθμούς, ενώ η ΚΑΕ φροντίζει να κρατά τους φιλάθλους ενήμερους για τις εξελίξεις.

Η έναρξη της προετοιμασίας και οι ρυθμοί

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον σε πλήρεις ρυθμούς προετοιμασίας, καθώς η έναρξη των επίσημων προπονήσεων έχει πραγματοποιηθεί. Η ομάδα, με το βλέμμα στραμμένο στην επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ανεβάζει σταδιακά την ένταση των προπονήσεων.

Οι «πράσινοι» δουλεύουν καθημερινά στο παρκέ, ακολουθώντας ένα εντατικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί από το τεχνικό επιτελείο. Στόχος είναι η βέλτιστη φυσική κατάσταση και η αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών, ώστε να είναι έτοιμοι για τις υποχρεώσεις που θα ακολουθήσουν.

Η επικοινωνία με τους φιλάθλους

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δείχνει ιδιαίτερη μέριμνα για τη συνεχή ενημέρωση των φιλάθλων της ομάδας. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του συλλόγου στα social media, μοιράζεται πλούσιο υλικό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα από την καθημερινότητα των προπονήσεων.

Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν στο παρκέ, να παίρνουν μια γεύση από το κλίμα που επικρατεί στις προπονήσεις και να διαπιστώνουν τη σκληρή δουλειά που γίνεται. Αυτή η πρωτοβουλία της ΚΑΕ συμβάλλει στο να διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον και η επαφή των φιλάθλων με την ομάδα, καθώς προετοιμάζεται για τις νέες προκλήσεις.

Ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας

Η πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού έχει πλέον ολοκληρωθεί. Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ομάδας προς την επίτευξη της επιθυμητής αγωνιστικής φόρμας, πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων.

Οι παίκτες έχουν ήδη ανεβάσει στροφές, και η ολοκλήρωση αυτής της αρχικής φάσης της προετοιμασίας αποτελεί ένα πρώτο δείγμα της προσπάθειας που καταβάλλεται. Η ομάδα συνεχίζει την εντατική δουλειά, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες φάσεις του προγράμματος.

Σημαντικές απουσίες από τις προπονήσεις

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες από το ρόστερ του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, δεν έχει στη διάθεσή του αρκετούς παίκτες που βρίσκονται εκτός λόγω διεθνών υποχρεώσεων.

Οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ίζακ Μπόνγκα, Σιλβέν Φρανσίσκο και Μπράνκου Μπάντιο απουσιάζουν από τις προπονήσεις. Η απουσία τους οφείλεται στις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους, καθώς συμμετέχουν στα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Επιπλέον, εκτός προγράμματος προπονήσεων βρίσκεται και ο Κέντρικ Ναν. Ο παίκτης ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό, γεγονός που τον αναγκάζει να ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Η απουσία του Ναν προστίθεται στις υπόλοιπες, δημιουργώντας ένα επιπλέον ζήτημα για το τεχνικό επιτελείο κατά την αρχική φάση της προετοιμασίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko