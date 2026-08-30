Ο Γρηγορίου για τη νίκη του Άρη επί του ΟΦΗ: «Έχουμε ποιότητα, κυριαρχεί το ομαδικό πνεύμα»

Τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League πέτυχαν οι «κιτρινόμαυροι» του Άρη, επικρατώντας με σκορ 2-1 του ΟΦΗ. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, με τον τεχνικό του Άρη, Μιχάλη Γρηγορίου, να προβαίνει σε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα στη Nova, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος για την ομάδα του.

Η δεύτερη νίκη και οι δηλώσεις του προπονητή

Ο Μιχάλης Γρηγορίου τόνισε πως το βασικό ζητούμενο για τον Άρη, αυτή τη χρονική στιγμή, είναι να παίρνει τους τρεις βαθμούς. Αυτή η προτεραιότητα θα ισχύει μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως τα νέα αποκτήματα στο σύνολο και η ομάδα να αποκτήσει την αγωνιστική ταυτότητα που επιθυμεί ο προπονητής. Η επικράτηση επί του ΟΦΗ αποτελεί τη δεύτερη νίκη για τους «κιτρινόμαυρους» στο φετινό πρωτάθλημα.

Στις δηλώσεις του, ο τεχνικός του Άρη στάθηκε στη σημασία της κατάκτησης των βαθμών, ειδικά σε αυτή τη φάση της σεζόν. Ο ίδιος εξήγησε ότι η ομάδα βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, καθώς νέα πρόσωπα έχουν προστεθεί στο ρόστερ, ακόμα και την εβδομάδα πριν από τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Αυτό καθιστά την πλήρη ενσωμάτωση των παικτών και την απόκτηση συνοχής μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο.

Προτεραιότητα οι βαθμοί μέχρι την αγωνιστική ταυτότητα

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επεσήμανε τις δυσκολίες που προκύπτουν από την άφιξη νέων παικτών, τονίζοντας ότι «υπάρχουν παίκτες που ήρθαν και αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες». Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική της ομάδας επικεντρώνεται αρχικά στη συλλογή βαθμών. «Μέχρι να αποκτήσουμε την ταυτότητα που θέλουμε, θα πρέπει να παίρνουμε πρώτα τους τρεις βαθμούς», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον προπονητή, η επιδίωξη του καλού ποδοσφαίρου θα ακολουθήσει μετά την εξασφάλιση των βαθμών και την πλήρη ενσωμάτωση όλων των παικτών στο αγωνιστικό πλάνο. Η φιλοσοφία αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικότητα στα πρώτα στάδια του πρωταθλήματος, ενόσω η ομάδα διαμορφώνει τον χαρακτήρα της.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα συγχαρητήρια στον ΟΦΗ

Αναφερόμενος στην πορεία του αγώνα, ο προπονητής του Άρη εξήρε την προσπάθεια των παικτών του, οι οποίοι «μπήκαν πίεσαν και με το εξαιρετικό γκολ του Κουαμέ εδραιώσαμε τη νίκη». Παρόλα αυτά, ο αγώνας είχε και τις δυσκολίες του, καθώς η ομάδα είχε την ευκαιρία να «τελειώσει» το παιχνίδι με ένα πέναλτι, το οποίο όμως δεν αξιοποιήθηκε.

Στη συνέχεια, η κατάσταση περιπλέχθηκε, καθώς ο Άρης έμεινε με δέκα παίκτες και δέχθηκε ένα γκολ. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν παρέλειψε να εκφράσει τα συγχαρητήριά του στην ομάδα του ΟΦΗ για τα όσα έχει πετύχει το τελευταίο διάστημα. «Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε το με τι ψυχολογία ήρθε να μας αντιμετωπίσει», συμπλήρωσε, αναγνωρίζοντας την αξία του αντιπάλου.

Η ποιότητα του ρόστερ και το ομαδικό πνεύμα

Ο τεχνικός του Άρη στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ της ομάδας του. «Είναι σημαντική η ποιότητα. Έχουμε αρκετά παιδιά με ποιότητα. Κάποια εξ αυτών, μένουν και στον πάγκο», υπογράμμισε. Αυτή η κατάσταση, όπως εξήγησε, αποτελεί ό,τι καλύτερο για έναν προπονητή, να έχει δηλαδή στη διάθεσή του ποιοτικούς παίκτες ακόμα και στον πάγκο, κάτι που προσδίδει βάθος και επιλογές.

Πέρα από την ατομική ποιότητα, ο Μιχάλης Γρηγορίου τόνισε ότι το στοιχείο που κυριαρχεί στην ομάδα είναι το ομαδικό πνεύμα. Για αυτόν τον λόγο, όπως ανέφερε, αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες του. Το ομαδικό πνεύμα θεωρείται κλειδί για την επίτευξη των στόχων της ομάδας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Ανησυχία για τον τραυματισμό του Φαμπιάνο

Τέλος, ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Φαμπιάνο, εκφράζοντας την ελπίδα να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό. «Είναι χτύπημα, ευελπιστώ όχι κάτι σοβαρό αλλά πρέπει να το δούμε το επόμενο 48ωρο», δήλωσε. Ο Φαμπιάνο χαρακτηρίστηκε από τον Γρηγορίου ως ο «ηγέτης της ομάδας», γεγονός που καθιστά την κατάσταση της υγείας του ιδιαίτερα σημαντική για το αγωνιστικό πλάνο του συλλόγου και την πορεία του στο πρωτάθλημα. Η αγωνία για την έκταση του τραυματισμού είναι έκδηλη.

Με πληροφορίες από: Athletiko