Άρης – ΟΦΗ 2-1: Νίκη με γκολ Γκαρθία και Κουαμέ στο «Κλ. Βικελίδης»

Ο Άρης κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη επί του ΟΦΗ με σκορ 2-1, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο «Κλ. Βικελίδης». Τα πανέμορφα γκολ των Μανού Γκαρθία και Κριστιάν Κουαμέ χάρισαν στους «κιτρινόμαυρους» το δεύτερο σερί τρίποντο στον απολογισμό τους στη Superleague. Από την πλευρά του ΟΦΗ, ο Κόδρο μείωσε στο φινάλε, ενώ ο τερματοφύλακας Χριστογεώργος απέκρουσε πέναλτι του Ούρος Ράσιτς στο 88ο λεπτό.

Η ιδανική πρεμιέρα του Μανού Γκαρθία και το υπέροχο γκολ του Κουαμέ

Ο Μανού Γκαρθία πραγματοποίησε ιδανική πρεμιέρα, καθώς «ξεκλείδωσε» το παιχνίδι για τον Άρη μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα. Μετά από απόπειρα απομάκρυνσης της μπάλας από τον Ντίκμαν, ο Ράσιτς έκανε κεφαλιά-πάσα στον Ισπανό επιθετικό, ο οποίος με υποδειγματικό πλασέ άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 1-0.

Στη συνέχεια, ο Κριστιάν Κουαμέ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» με ένα υπέροχο γκολ, διαμορφώνοντας το 2-0. Αυτό το τέρμα ενίσχυσε το προβάδισμα των γηπεδούχων, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο και θα μπορούσαν να είχαν πετύχει πολλά περισσότερα τέρματα.

Η αντίδραση του ΟΦΗ και το χαμένο πέναλτι

Παρά το γεγονός ότι ο ΟΦΗ είχε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, αδυνατούσε να γίνει απειλητικός στην περιοχή του Άρη. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων νωρίτερα, καθώς στο 22ο λεπτό ο Καντεβέρε δεν εκμεταλλεύτηκε λάθος του Νικολάου.

Η ομάδα της Κρήτης βρήκε μια μεγάλη ευκαιρία στο 30ό λεπτό, όταν ο Τιάγκο Νους εκμεταλλεύτηκε λανθασμένη συνεννόηση μεταξύ Φαμπιάνο και Γένσεν. Ο Νους νίκησε τους δύο αμυντικούς στο σπριντ, αλλά όχι και τον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος έδιωξε στο τετ α τετ. Προς το τέλος του αγώνα, στο 88ο λεπτό, ο Ούρος Ράσιτς αστόχησε σε πέναλτι, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας Χριστογεώργος. Παρόλα αυτά, ο Κόδρο σκόραρε στο ντεμπούτο του για τον ΟΦΗ, μειώνοντας το σκορ στο φινάλε.

Οι επιλογές των προπονητών

Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ομάδας του. Ο Ομάρ Ρίτσαρντς έκανε το ντεμπούτο του στο αριστερό άκρο της άμυνας, έχοντας απέναντί του τον Νοά Φαντιγκά. Στην άμυνα, οι Φαμπιάνο και Γένσεν παρέμειναν οι δύο στόπερ μπροστά από τον τερματοφύλακα Βέλιο. Στο 4-2-3-1 του Άρη, ο Μανού Γκαρθία αγωνίστηκε μπροστά από τους Ράσιτς και Μπασίρου, ενώ στην επιθετική τριάδα, οι Παλάσιος και Γκαρέ παρέμειναν στα άκρα, με τον Καντεβέρε να επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε δέκα από τα έντεκα πρόσωπα που είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση στους ομίλους του Europa League, διατηρώντας τον ίδιο σχηματισμό 3-4-3. Η μόνη διαφορά ήταν η είσοδος του Κρίζμανιτς στην τριάδα των στόπερ, αντί του τραυματία Σιέλη, μαζί με τους Πούγγουρα και Νικολάου. Ντίκμαν και Αθανασίου ήταν οι πλάγιοι full back πίσω από τους Αϊτόρ και Φούντα, ενώ Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος ήταν οι κεντρικοί μέσοι. Ο Τιάγκο Νους τοποθετήθηκε αρχικά στην κορυφή της επίθεσης.

Εικόνα του αγώνα και χαμένες ευκαιρίες

Γενικώς, στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης έπαιξε περισσότερο πίσω από την μπάλα, βασιζόμενος στο καλό παιχνίδι του Καντεβέρε, ο οποίος κατέβασε πολλές μπάλες δημιουργώντας προϋποθέσεις. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν αξιοποίησαν όλες τις στιγμές τους. Ο ΟΦΗ, παρόλο που είχε την μπάλα στα πόδια του, αδυνατούσε να βάλει παίκτες στην περιοχή του Άρη και να γίνει απειλητικός. Στο 36ο λεπτό, ο τερματοφύλακας Χριστογ (του ΟΦΗ) έκανε επίσης μια σημαντική επέμβαση.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα του αγώνα άλλαξε, με τον Άρη να είναι κυρίαρχος και να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες. Παρά την κυριαρχία του, ο Ούρος Ράσιτς έχασε την ευκαιρία να διευρύνει το σκορ από την άσπρη βούλα. Οι τερματοφύλακες και των δύο ομάδων, Βέλιο και Χριστογεώργος, έκαναν τη δουλειά τους στο πρώτο ημίχρονο, αποκρούοντας κρίσιμες φάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta