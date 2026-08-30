Θερμός εναγκαλισμός Ηλιόπουλου και Βαρδινογιάννη πριν το Κηφισιά - ΑΕΚ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχαν έναν ένθερμο εναγκαλισμό και τετ α τετ στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», λίγο πριν την έναρξη του αγώνα Κηφισιά - ΑΕΚ. Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ να συναντά τον άλλοτε ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού στις κερκίδες. Η συνάντηση των δύο ανδρών καταγράφηκε και προβλήθηκε από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα.

Η συνάντηση στη Λεωφόρο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο ιστορικός «Καπετάνιος» της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, συναντήθηκαν στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Κηφισιά - ΑΕΚ. Η συνάντηση αυτή περιλάμβανε έναν θερμό εναγκαλισμό και ένα ένθερμο τετ α τετ μεταξύ των δύο ανδρών, όπως έγινε εμφανές από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πήγε ο ίδιος να βρει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη στις κερκίδες της φυσικής έδρας του Τριφυλλιού, προκειμένου να τον χαιρετήσει. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα λίγο πριν τη σέντρα του παιχνιδιού, το οποίο διεξήχθη για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει συστηματικά το παρών σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ, είτε αυτά διεξάγονται εντός είτε εκτός συνόρων. Έτσι, και στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα του.

Πέραν της συνάντησής του με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν δίπλα στην ομάδα πριν τη σέντρα, αγκαλιάζοντας έναν-έναν τους αναπληρωματικούς παίκτες. Η κίνησή του αυτή δείχνει τη διαρκή στήριξή του στις προσπάθειες των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στο «Απόστολος Νικολαΐδης»

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο οποίος έχει διατελέσει άλλοτε ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, βρέθηκε επίσης στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η παρουσία του στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, όπου διεξήχθη ο αγώνας της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, προσέλκυσε το ενδιαφέρον.

Ο ιστορικός «Καπετάνιος» της ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρακολούθησε την αναμέτρηση, και στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας του, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Μάριο Ηλιόπουλο σε ένα κλίμα θερμότητας και αμοιβαίου σεβασμού.

Λεπτομέρειες της συνάντησης

Το τετ α τετ μεταξύ του Μάριου Ηλιόπουλου και του Γιώργου Βαρδινογιάννη χαρακτηρίστηκε ως ένθερμο και περιλάμβανε εναγκαλισμό. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε από τις κάμερες της τηλεοπτικής μετάδοσης, καθιστώντας την ορατή στο ευρύ κοινό.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στην Λεωφόρο, το γήπεδο που φιλοξένησε την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Κηφισιάς και ΑΕΚ. Οι δύο άνδρες, με τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είχαν αυτή την προσωπική στιγμή λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta