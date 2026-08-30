Ο Τάσος Δουβίκας οδήγησε την Κόμο σε μεγάλη νίκη επί της Νάπολι

Η Κόμο σημείωσε μια τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Νάπολι, επικρατώντας με σκορ 2-1 σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο γήπεδο “Ντιέγκο Μαραντόνα”. Ο Έλληνας επιθετικός Τάσος Δουβίκας αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή, καθώς πέτυχε το νικητήριο τέρμα για την ομάδα του. Το παιχνίδι κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο, με την Κόμο να παίρνει το προβάδισμα δύο φορές και να το διατηρεί μέχρι το τέλος.

Ο Τάσος Δουβίκας οδήγησε στην επικράτηση

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο σπουδαίο διπλό της Κόμο στην έδρα της Νάπολι. Ο Έλληνας στράικερ πέτυχε το γκολ της νίκης στο 34ο λεπτό του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Το τέρμα προήλθε από ένα υπέροχο τελείωμα, μετά από ένα λάθος στην αντίπαλη άμυνα, με τον Δουβίκα να ολοκληρώνει ιδανικά τη φάση.

Συγκεκριμένα, ο Δουβίκας εκτέλεσε ένα φοβερό σουτ από τα όρια της περιοχής των Ναπολιτάνων, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του. Αυτό το γκολ αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν στη συνέχεια της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα η Κόμο να «αποδράσει» με τους τρεις βαθμούς.

Η εξέλιξη του σκορ στο πρώτο μέρος

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα νωρίς. Στο 17ο λεπτό, ο Μπατούρινα με μια ωραία προσπάθεια κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Κόμο. Ωστόσο, η Νάπολι αντέδρασε άμεσα, και στο 30ό λεπτό, ο Χόιλουντ ισοφάρισε με ένα συρτό σουτ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Η ισοπαλία δεν κράτησε για πολύ, καθώς η Κόμο κατάφερε να προηγηθεί εκ νέου μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 34ο λεπτό, ο Τάσος Δουβίκας εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων και με το ιδανικό του τελείωμα έκανε το 2-1, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Η αδυναμία αντίδρασης των «Παρτενοπέι»

Παρότι είχαν μπροστά τους σχεδόν μία ώρα αγώνα μετά το δεύτερο γκολ της Κόμο, οι «Παρτενοπέι» δεν κατάφεραν να μπουν ξανά στο ματς. Η Νάπολι δεν μπόρεσε να βρει τον τρόπο να ισοφαρίσει και να σώσει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας, παρά τις προσπάθειές της.

Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδότησε την πρώτη ήττα για τη Νάπολι υπό την ηγεσία του προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Επιπλέον, ένα τέρμα των γηπεδούχων ακυρώθηκε από το VAR στις καθυστερήσεις του αγώνα, επισφραγίζοντας την ήττα τους στην έδρα τους.

Δυναμικό ξεκίνημα σεζόν για Δουβίκα και Κόμο

Ο Τάσος Δουβίκας έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν στη Serie A με ιδιαίτερη δυναμική. Με το γκολ που σημείωσε απέναντι στη Νάπολι, έφτασε τα δύο τέρματα σε δύο αγώνες πρωταθλήματος, καθώς είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα της ομάδας του στο ιταλικό πρωτάθλημα. Αυτή η επίδοση τον καθιστά έναν από τους βασικούς επιθετικούς πόλους της Κόμο.

Από την πλευρά της, η Κόμο, η οποία αποτελεί αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, έδειξε με αυτή την τεράστια εκτός έδρας νίκη ότι και φέτος έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στη Serie A. Η ομάδα απέδειξε την ικανότητά της να κερδίζει σημαντικά παιχνίδια, γεγονός που προϊδεάζει για μια επιτυχημένη πορεία στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta