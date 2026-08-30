Ρήξη χιαστού ο Κωνσταντέλιας, στην αγορά η Ντόρτμουντ για αντικαταστάτη

Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε έναν σοβαρό τραυματισμό για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο 23χρονος ποδοσφαιριστής θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για τους επόμενους μήνες, αποτελώντας μια τεράστια ατυχία για τον ίδιο. Ως άμεση συνέπεια αυτής της απώλειας, οι Βεστφαλοί αναμένεται να κινηθούν στην μεταγραφική αγορά προκειμένου να βρουν έναν αντικαταστάτη για την μεσοεπιθετική τους γραμμή.

Η σοβαρή ατυχία του Γιάννη Κωνσταντέλια

Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε πλήρως για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ντόρτμουντ. Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός διαγνώστηκε με ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο, μια σοβαρή κάκωση που θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, το οποίο υπολογίζεται σε αρκετούς μήνες.

Αυτή η εξέλιξη συνιστά μια τεράστια ατυχία για τον 23χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν κατάφερε να απολαύσει και να ευχαριστηθεί το ντεμπούτο του στην Bundesliga, καθώς ο τραυματισμός του ήρθε σε μία κρίσιμη στιγμή. Πλέον, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναγκάζεται να στρέψει όλη την προσοχή του στην απαιτητική διαδικασία της αποκατάστασης, με απώτερο στόχο να επιστρέψει δριμύτερος και πλήρως υγιής στα γήπεδα της Γερμανίας, όπου είχε μόλις ξεκινήσει την πορεία του.

Η Ντόρτμουντ στην αναζήτηση αντικαταστάτη

Μετά τον απρόσμενο και σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, η διοίκηση της Ντόρτμουντ μοιάζει αποφασισμένη να βγει ξανά στην μεταγραφική αγορά. Η γερμανική ομάδα επιδιώκει να καλύψει εγκαίρως το κενό που δημιουργήθηκε στην μεσοεπιθετική της γραμμή, καθώς η απουσία του Έλληνα παίκτη θα είναι μακροχρόνια και σημαντική για το αγωνιστικό της πλάνο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που αποκαλύπτει το «Sky Sports Germany», οι Βεστφαλοί πρόκειται να προβούν σε κίνηση για την απόκτηση ενός νέου ποδοσφαιριστή. Η κίνηση αυτή αναμένεται να γίνει πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, δείχνοντας την άμεση ανάγκη της Μπορούσια Ντόρτμουντ να ενισχυθεί και να βρει έναν κατάλληλο αντικαταστάτη για τον τραυματία Κωνσταντέλια.

Οι πρώτες επίσημες εμφανίσεις του Κωνσταντέλια

Πριν από τον ατυχή τραυματισμό του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πρόλαβε να καταγράψει δύο επίσημες παρουσίες με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Η πρώτη από αυτές τις εμφανίσεις πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Super Cup Γερμανίας, όπου ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εισήλθε στον αγώνα ως αλλαγή, αντιμετωπίζοντας την ισχυρή Μπάγερν.

Η δεύτερη και πιο πρόσφατη εμφάνισή του ήταν το μοιραίο ντεμπούτο του στην Bundesliga. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αγωνίστηκε ως βασικός και κατάφερε μάλιστα να σημειώσει το πρώτο του γκολ στην Γερμανία, δείχνοντας τις ικανότητές του. Το γκολ αυτό επιτεύχθηκε στον αγώνα της Ντόρτμουντ κόντρα στο Αμβούργο, πριν ο τραυματισμός του αναγκάσει την πρόωρη διακοπή της αγωνιστικής του παρουσίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta