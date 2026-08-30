Αμφισβητούμενο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με χέρι του Μαγκουάιρ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σημείωσε μια ευρεία νίκη επί της Ίπσουιτς, επικρατώντας με το τελικό σκορ 5-2. Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από μια ιδιαίτερα αμφισβητούμενη φάση, η οποία προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά της φιλοξενούμενης ομάδας. Το επεισόδιο αφορά ένα γκολ που σημειώθηκε όταν το παιχνίδι βρισκόταν ακόμη σε ισορροπία, με πρωταγωνιστή τον αμυντικό Χάρι Μαγκουάιρ.

Ο θρίαμβος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Ίπσουιτς

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να επιβληθεί με εμφατικό τρόπο της Ίπσουιτς, φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη με πέντε γκολ έναντι δύο. Η επικράτηση αυτή ήρθε μέσα από μια συνολικά καλή εμφάνιση των «Κόκκινων Διαβόλων» στο γήπεδο, οι οποίοι βρήκαν τον τρόπο να ξεπεράσουν την αντίσταση του αντιπάλου τους και να διαμορφώσουν ένα μεγάλο σκορ.

Παρόλο που το τελικό αποτέλεσμα ήταν σαφές υπέρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η εξέλιξη του αγώνα δεν ήταν πάντοτε μονόπλευρη. Υπήρξε ένα διάστημα όπου τα πράγματα ήταν σε ισορροπία, και ακριβώς σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού συνέβη το περιστατικό που προκάλεσε τις περισσότερες συζητήσεις και αντιδράσεις.

Η επίμαχη φάση και το γκολ στο 56ο λεπτό

Συγκεκριμένα, στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Χάρι Μαγκουάιρ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας φάσης που οδήγησε στο δεύτερο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-1. Το τέρμα προήλθε από ένα σουτ του Άγγλου αμυντικού, το οποίο κόντραρε στον παίκτη της Ίπσουιτς, Γκριβς, πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Το γκολ καταγράφηκε ως αυτογκόλ, λόγω της κόντρας στον Γκριβς. Ωστόσο, η προηγούμενη ενέργεια του Μαγκουάιρ, λίγα δευτερόλεπτα πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος, ήταν αυτή που προκάλεσε την έντονη διαφωνία και την απορία για την εγκυρότητα του τέρματος.

Η ενέργεια του Χάρι Μαγκουάιρ με το χέρι

Πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα και μετρήσει ως γκολ, ο Χάρι Μαγκουάιρ φέρεται να χρησιμοποίησε το χέρι του. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο Άγγλος σέντερ μπακ «έκλεψε» την μπάλα χρησιμοποιώντας το χέρι του, μια ενέργεια που θεωρήθηκε παράνομη από την πλευρά της Ίπσουιτς.

Αυτή η κίνηση του Μαγκουάιρ, η οποία προηγήθηκε άμεσα της κατάληξης της μπάλας στα δίχτυα, αποτέλεσε το βασικό σημείο τριβής. Η χρήση του χεριού από τον παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το σουτ που οδήγησε στο γκολ, ήταν το στοιχείο που πυροδότησε τις αντιδράσεις και τις «φωνές» από την πλευρά της φιλοξενούμενης ομάδας.

Οι αντιδράσεις και η απουσία ακύρωσης του τέρματος

Παρά την εμφανή χρήση του χεριού από τον Χάρι Μαγκουάιρ, το γκολ για το 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενάντια στην Ίπσουιτς μέτρησε κανονικά. Η διαιτητική ομάδα δεν ακύρωσε το τέρμα, μια απόφαση που προκάλεσε τεράστια απορία και έντονη αντίδραση στους παίκτες της Ίπσουιτς.

Οι διαμαρτυρίες των ποδοσφαιριστών της φιλοξενούμενης ομάδας ήταν άμεσες και ηχηρές, καθώς θεώρησαν ότι είχαν αδικηθεί. Η απόφαση να μετρήσει το γκολ, παρά την προφανή παράβαση, οδήγησε σε σύγχυση και ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του παιχνιδιού.

Μετά το τέλος της φάσης, η απουσία ακύρωσης του τέρματος άφησε πολλά ερωτηματικά. Οι εξηγήσεις από τη διαιτητική ομάδα για την απόφασή της αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, προκειμένου να διευκρινιστεί γιατί δεν υπήρξε παρέμβαση για την παράβαση του χεριού.

Το viral βίντεο και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η επίμαχη φάση κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βίντεο να δείχνουν καθαρά την ενέργεια του Χάρι Μαγκουάιρ. Οι αναρτήσεις αυτές συνόδευαν την κριτική προς την απόφαση της διαιτησίας, ενισχύοντας τις αντιδράσεις του κοινού.

Ένα από τα tweets που έγινε viral περιείχε τη φράση «ROBBERY HARRY MAGUIRE CLEARLY HANDBALLS BEFORE THE GOAL IPSWICH HAVE BEEN ROBBED». Η φράση αυτή, που μεταφράζεται ως «Ληστεία, ο Χάρι Μαγκουάιρ καθαρά χρησιμοποιεί χέρι πριν το γκολ, η Ίπσουιτς ληστεύτηκε», αποτυπώνει το κλίμα αγανάκτησης και την άποψη πολλών για την αδικία που υπέστη η Ίπσουιτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko