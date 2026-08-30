Η Βόρεια Μακεδονία επικράτησε της Αυστρίας με 91-59, με triple-double από τον Ντιμιτρίεβιτς

Η εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας επικράτησε με άνεση της Αυστρίας, σημειώνοντας νίκη με τελικό σκορ 91-59. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο των προ-προκριματικών του EuroBasket 2029 και αποτέλεσε το πρώτο παιχνίδι της Βόρειας Μακεδονίας στον όμιλο. Ξεχώρισε η εμφάνιση του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος κατέγραψε ένα εντυπωσιακό triple-double.

Η άνετη επικράτηση της Βόρειας Μακεδονίας

Η Βόρεια Μακεδονία πραγματοποίησε έναν «περίπατο» απέναντι στην Αυστρία, εξασφαλίζοντας μια εύκολη νίκη με διαφορά 32 πόντων. Το τελικό σκορ 91-59 αντικατοπτρίζει την κυριαρχία της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτή η νίκη αποτελεί ένα δυναμικό ξεκίνημα για τη Βόρεια Μακεδονία στην προσπάθειά της για πρόκριση στα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029.

Η ομάδα έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα. Η αμυντική της λειτουργία περιόρισε σημαντικά τους αντιπάλους, ενώ στην επίθεση βρήκε λύσεις τόσο από την περιφέρεια όσο και μέσα από τη ρακέτα. Η συνολική απόδοση της Βόρειας Μακεδονίας ήταν υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο της παιχνίδι για τον όμιλο.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς

Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο νέος παίκτης του Άρη, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με ένα σπάνιο triple-double. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν καθοριστική, καθώς συνέβαλε σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Αγωνίστηκε για 32 λεπτά, δείχνοντας την αντοχή και την ποιότητά του.

Συγκεκριμένα, ο Ντιμιτρίεβιτς σημείωσε 15 πόντους, έχοντας 5/6 βολές, 2/5 δίποντα και 2/8 τρίποντα. Παράλληλα, κατέγραψε 14 ριμπάουντ, αναδεικνύοντας την ικανότητά του στο «παιχνίδι» κάτω από τα καλάθια. Επιπλέον, μοίρασε 11 ασίστ, αποδεικνύοντας την οξυδέρκειά του στην οργάνωση του παιχνιδιού και τη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του. Την εξαιρετική του εμφάνιση συμπλήρωσαν τα 2 κλεψίματα, υπογραμμίζοντας την αμυντική του συνεισφορά.

Το ντεμπούτο του Μόουζες Ράιτ

Στον αγώνα αυτό, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Βόρειας Μακεδονίας και ο Μόουζες Ράιτ. Ο Ράιτ έδειξε θετικά στοιχεία στην πρώτη του εμφάνιση με την εθνική ομάδα, συνεισφέροντας σημαντικά στη νίκη. Αγωνίστηκε για 28 λεπτά, ενσωματώνοντας γρήγορα στο σύνολο και προσφέροντας λύσεις.

Οι στατιστικές του Μόουζες Ράιτ περιλάμβαναν 12 πόντους, δείχνοντας την επιθετική του ικανότητα. Συγκέντρωσε επίσης 9 ριμπάουντ, συμβάλλοντας στον έλεγχο των αιθέρων. Πρόσθεσε 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, αναδεικνύοντας την πολυσύνθετη παρουσία του στο παρκέ. Κατέγραψε και 3 λάθη, στοιχείο που είναι αναμενόμενο σε ένα ντεμπούτο, αλλά η συνολική του συνεισφορά ήταν θετική για την ομάδα.

Η σημασία της νίκης στα προ-προκριματικά

Η νίκη επί της Αυστρίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη Βόρεια Μακεδονία στην πορεία της για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει ώθηση στην ομάδα και θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω πορεία της στον όμιλο. Η άνεση με την οποία επιτεύχθηκε η νίκη, παράλληλα με τις ατομικές επιδόσεις, ενισχύει την ψυχολογία των παικτών.

Ο αγώνας αυτός, ως το πρώτο παιχνίδι στον όμιλο, είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Βόρεια Μακεδονία. Η επικράτηση με τέτοια διαφορά πόντων όχι μόνο εξασφαλίζει τους πρώτους βαθμούς, αλλά και βελτιώνει την διαφορά πόντων, η οποία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη στη συνέχεια της διοργάνωσης. Η ομάδα θα επιδιώξει να αξιοποιήσει αυτό το θετικό ξεκίνημα στους επόμενους αγώνες της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta