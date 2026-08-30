Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς 5-2: Ο Μπρούνο Φερνάντες υπέγραψε την ανατροπή με χατ τρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέκτησε την πρώτη της φετινή νίκη στην Premier League, επικρατώντας με το εντυπωσιακό σκορ 5-2 της Ίπσουιτς στο Ολντ Τράφορντ. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος με χατ τρικ και μία ασίστ οδήγησε τους «κόκκινους διαβόλους» σε μία εμφατική ανατροπή. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται μετά την ήττα της πρεμιέρας από τη Χαλ.

Το αρχικό προβάδισμα της Ίπσουιτς και η άμεση απάντηση

Οι φιλοξενούμενοι της Ίπσουιτς ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ντέιβις να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η φάση ξεκίνησε από μία εξαιρετική προσπάθεια και το γύρισμα του Φατάγου, με τον τερματοφύλακα της Γιουνάιτεντ, Λάμενς, να μην καταφέρνει να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Λίγο νωρίτερα, στο 22ο λεπτό, ο Λάμενς είχε αποκρούσει και ένα σουτ του Μαέντα.

Ωστόσο, το προβάδισμα της Ίπσουιτς δεν κράτησε για πολύ. Στο 40ο λεπτό, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε στην ισοφάριση, κυριολεκτικά «από το πουθενά», όπως αναφέρεται. Μετά από ολίσθηση του Νούνιες, ο Κούνια βρήκε τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος τελείωσε ιδανικά τη φάση, διαμορφώνοντας το 1-1.

Η ανατροπή και το χατ τρικ του Φερνάντες

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με έντονες στιγμές. Στο 52ο λεπτό, ο Μπούμο έχασε μία ασύλληπτη ευκαιρία για τη Γιουνάιτεντ, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι εξ επαφής. Δύο λεπτά αργότερα, ο Σέρπεν σταμάτησε ένα μακρινό σουτ του Τίλεμανς, διατηρώντας προσωρινά την ισοπαλία.

Η ολική ανατροπή για τους «κόκκινους διαβόλους» ήρθε στο 56ο λεπτό, όταν ένα σουτ του Μαγκουάιρ κόντραρε στον Γκριβς και κατέληξε στα δίχτυα, κάνοντας το 2-1. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για χέρι στην αρχή της φάσης. Αμέσως μετά, ο Κούνια κέρδισε πέναλτι από τον ίδιο παίκτη, τον Γκριβς, και ο Μπρούνο Φερνάντες ανέλαβε την εκτέλεση, γράφοντας το 3-1 στο 61ο λεπτό.

Ο Πορτογάλος σταρ συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση. Στο 68ο λεπτό, μετά από αλλεπάλληλες κόντρες στην περιοχή, ο Μπρούνο Φερνάντες πέτυχε το τρίτο του προσωπικό γκολ στην αναμέτρηση, διαμορφώνοντας το 4-1 και «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το πρώτο τρίποντο της σεζόν για την ομάδα του.

Ευκαιρίες και τελικό σκορ

Πριν από το τέταρτο γκολ, στο 64ο λεπτό, ο τερματοφύλακας Σέρπεν είχε σταματήσει τον Ράσφορντ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι. Ωστόσο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε να πιέζει. Στο 82ο λεπτό, ο Εμπεμό πέτυχε το πέμπτο γκολ για τους γηπεδούχους με μία ωραία λόμπα, μετά από ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος συνέχισε να προσφέρει από εκεί που το είχε αφήσει πέρυσι.

Ο Σέρπεν κατάφερε να αποτρέψει ένα έκτο τέρμα στο 86ο λεπτό, αποκρούοντας μία κεφαλιά του Ντόργκου. Το τελικό 5-2 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, στο 90+2', όταν ο Ενσίσο έκλεψε την μπάλα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Άκπομ, τον άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta