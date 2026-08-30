Ρήξη χιαστού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Άσχημα νέα επιβεβαιώθηκαν για τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό της Ντόρτμουντ, Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο. Ο τραυματισμός συνέβη κατά το ντεμπούτο του στην Bundesliga το περασμένο Σάββατο, αναγκάζοντάς τον να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες και να χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Επιβεβαίωση του σοβαρού τραυματισμού

Οι αρχικοί φόβοι για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής διαγνώστηκε με ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, ένα γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους ανθρώπους της Ντόρτμουντ, αλλά και στους Έλληνες φιλάθλους.

Από την πρώτη στιγμή, οι ιθύνοντες της γερμανικής ομάδας είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο αθλητικός διευθυντής, Όλε Μπουκ, και ο γενικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, είχαν εκφράσει την ανησυχία τους μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τους φόβους τους να επιβεβαιώνονται λίγες ώρες αργότερα.

Το ονειρεμένο ντεμπούτο που έγινε εφιάλτης

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στάθηκε τρομακτικά άτυχος, καθώς ο τραυματισμός του ήρθε στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Πρόλαβε να πραγματοποιήσει ένα ιδανικό ξεκίνημα με τη νέα του ομάδα, σκοράροντας το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στο παιχνίδι της πρεμιέρας της Bundesliga απέναντι στον Αμβούργο.

Η αναμέτρηση, στην οποία οι Βεστφαλοί επικράτησαν με 2-0, εξελισσόταν σε ονειρεμένη πρεμιέρα για τον νεαρό διεθνή. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, έπειτα από μονομαχία με τον Μπακαρί Τζάτα, ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε. Παρά την προσπάθειά του να συνεχίσει, αντικαταστάθηκε στο 52ο λεπτό, ενώ φέρεται να ενημέρωσε το ιατρικό επιτελείο ότι αισθάνθηκε ένα «κρακ» στο γόνατο, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του που είχε ταξιδέψει στη Γερμανία για να παρακολουθήσει το ντεμπούτο του.

Η συμπαράσταση της Ντόρτμουντ και του ελληνικού ποδοσφαίρου

Η Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε επίσημα το γεγονός με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στον Έλληνα μεσοεπιθετικό. «Όλη η οικογένεια της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι δίπλα σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας.

Από την πρώτη στιγμή, σύσσωμη η οικογένεια της BVB, συμπεριλαμβανομένου του συμπαίκτη του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς και το ελληνικό ποδόσφαιρο, βρίσκονται στο πλευρό του Κωνσταντέλια. Ο νεαρός άσος καλείται τώρα να ξεκινήσει τη δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει χειρουργείο και αρκετούς μήνες αποθεραπείας, με στόχο την επιστροφή του στα γήπεδα.

Η μεταγραφή και οι πιθανές επιπτώσεις

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ στις 17 Αυγούστου, με τη γερμανική ομάδα να καταβάλλει 26 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον μπόνους έως 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο τραυματισμός του, ο οποίος τον στερεί από τον προπονητή Νίκο Κόβατς για τους επόμενους μήνες, ενδέχεται να οδηγήσει την Ντόρτμουντ σε νέα κίνηση στην αγορά για την κάλυψη του κενού.

Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αρχίσει να συστήνεται σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τις μαγικές πρώτες εμφανίσεις του, θα χρειαστεί να δουλέψει σκληρά τους επόμενους μήνες προκειμένου να επιστρέψει δριμύτερος στη δράση και να αναδείξει ξανά το αστείρευτο ταλέντο του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Ieidiseis