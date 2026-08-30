Το χορτάρι της Λεωφόρου με το μεγάλο μπάλωμα λίγο πριν το Κηφισιά-ΑΕΚ

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, το χορτάρι της Λεωφόρου τράβηξε τα βλέμματα. Ο αγωνιστικός χώρος στο «Απόστολος Νικολαΐδης» παρουσίασε μια εικόνα που χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερη ανορθογραφία, με ένα συγκεκριμένο σημείο του χλοοτάπητα να ξεχωρίζει αισθητά.

Ο αγωνιστικός χώρος στο «Απόστολος Νικολαΐδης»

Η συνολική εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, το «Απόστολος Νικολαΐδης», κρίθηκε σε γενικές γραμμές ως μέτρια. Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο σημείο του χλοοτάπητα προσέλκυσε την προσοχή, δημιουργώντας μια έντονη οπτική αντίθεση. Αυτή η κατάσταση έγινε αντιληπτή λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, καθιστώντας το θέμα συζήτησης.

Η ιδιαιτερότητα του χορταριού δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η διαφορά στην εμφάνιση του χλοοτάπητα ήταν ιδιαίτερα εμφανής. Το σημείο αυτό ξεχώριζε έντονα από το υπόλοιπο τερέν, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν συναντάται συχνά σε αγώνες της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το εμφανές μπάλωμα και η θέση του

Στον αγωνιστικό χώρο του «Απόστολος Νικολαΐδης» ήταν εμφανές ένα μεγάλο μπάλωμα. Αυτό το μπάλωμα εντοπιζόταν κοντά στην πλάγια γραμμή του γηπέδου, σε ένα σημείο που ήταν εύκολα ορατό. Η έκταση και η θέση του το καθιστούσαν ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του γηπέδου πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Η παρουσία του συγκεκριμένου σημείου στον χλοοτάπητα προκάλεσε σχόλια, καθώς η διαφορά του από το υπόλοιπο πράσινο τερέν ήταν πολύ έντονη. Η εικόνα αυτή απασχόλησε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο, καθώς και όσους παρακολούθησαν τις προετοιμασίες για τον αγώνα.

Παρέμβαση στον χλοοτάπητα

Όπως έγινε γνωστό, στο συγκεκριμένο σημείο του αγωνιστικού χώρου είχε γίνει παρέμβαση στον χλοοτάπητα. Αυτή η παρέμβαση ήταν ορατή και αποτελούσε τον λόγο της έντονης διαφοράς στην εικόνα του χορταριού. Η φύση της παρέμβασης είχε ως αποτέλεσμα το μπάλωμα να ξεχωρίζει αισθητά από το περιβάλλον του.

Η οπτική αυτή ανορθογραφία, όπως χαρακτηρίστηκε, ήταν αποτέλεσμα των εργασιών που είχαν πραγματοποιηθεί για τη βελτίωση ή την αποκατάσταση του χλοοτάπητα σε εκείνο το σημείο. Ωστόσο, η διαφορά στην εμφάνιση παρέμενε εμφανής, τραβώντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Το πλαίσιο της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση που φιλοξενήθηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ήταν αυτή της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Η Κηφισιά χρησιμοποιεί τη Λεωφόρο ως έδρα της για τις εντός έδρας αναμετρήσεις της. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελούσε μέρος της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σε αυτόν τον αγώνα, η Κηφισιά υποδέχτηκε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, σε μια σημαντική αναμέτρηση για την πορεία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι επρόκειτο για αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας, έκανε την εικόνα του αγωνιστικού χώρου ακόμα πιο συζητήσιμη.

Εικόνα που προκαλεί σχόλια

Η εικόνα του αγωνιστικού χώρου, και ειδικότερα το εμφανές μπάλωμα, δεν θεωρήθηκε θετική για αγώνα πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το συγκεκριμένο σημείο, που δεν πέρασε απαρατήρητο λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, προκάλεσε σχόλια σχετικά με την ποιότητα του χλοοτάπητα σε ένα τόσο σημαντικό επίπεδο διοργάνωσης.

Παρά τις όποιες παρεμβάσεις, η οπτική διαφορά παρέμενε έντονη, αφήνοντας μια μέτρια συνολική εντύπωση για την κατάσταση του γηπέδου. Η αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ διεξήχθη υπό αυτές τις συνθήκες, με το χορτάρι της Λεωφόρου να αποτελεί ένα από τα θέματα συζήτησης πριν τη σέντρα.

Με πληροφορίες από: Athletiko