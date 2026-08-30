Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα 4-0: Καθάρισε από ημίχρονο για το 3/3 στη La Liga

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 4-0 της Μάλαγα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», πραγματοποιώντας το 3/3 στη φετινή La Liga. Οι Μαδριλένοι εξασφάλισαν τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, συνεχίζοντας ατάραχοι την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα και γκολ από Μπέλιγχαμ

Αν και το ματς άργησε κάπως να αποκτήσει ρυθμό, η Ρεάλ Μαδρίτης ευτύχησε να σκοράρει στην πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στο 19ο λεπτό, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με ατομική προσπάθεια πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και εκτέλεσε κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα Ερέρο, ανοίγοντας το σκορ.

Η Μάλαγα παραπονέθηκε για επιθετικό φάουλ του Άγγλου στην αρχή της φάσης, ωστόσο το γκολ μέτρησε. Το τέρμα του Μπέλιγχαμ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τους «Μερένγκες», οι οποίοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Διπλασιασμός τερμάτων και «πάρτι» στο πρώτο ημίχρονο

Επτά λεπτά μετά το πρώτο γκολ, η Ρεάλ βρήκε ξανά δίχτυα. Σε φάση διαρκείας, μετά από σπουδαία επέμβαση του Ερέρο σε προσπάθεια του Κιλιάν Μπαπέ, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και ο Μπέλιγχαμ με κεφαλιά την έστειλε προς τα δίχτυα για το 2-0.

Το τέρμα αυτό χρεώθηκε τελικά ως αυτογκόλ του Ερέρο. Στο 30ό λεπτό, ολοκληρώθηκε το «πάρτι» των γηπεδούχων με υπογραφή του Μπαπέ, όταν έπειτα από εξαιρετική συνεργασία, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έκανε την παράλληλη μπαλιά στην περιοχή και ο Γάλλος εκτέλεσε με τη μία για ένα υπέροχο γκολ, διαμορφώνοντας το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Δοκάρια και διαχείριση στο δεύτερο μέρος

Η Μάλαγα προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς πριν το ημίχρονο και είχε δοκάρι στο 43ο λεπτό, αλλά η προσπάθειά της περιορίστηκε κάπου εκεί. Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι έκαναν διαχείριση του αγώνα, αν και είχαν τις στιγμές τους να μεγαλώσουν το προβάδισμα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τη Ρεάλ ήρθε στο 55ο λεπτό με τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος με δυνατό σουτ από δύσκολη γωνία σημάδεψε το κάθετο δοκάρι του Ερέρο. Στα λεπτά που ακολούθησαν, ο Ισπανός τερματοφύλακας αρνήθηκε το γκολ σε προσπάθειες των Άρνολντ και Μπαπέ. Η Μάλαγα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος στο 64ο λεπτό με οβίδα του Κρουζ που πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι του Κουρτουά.

Παρέμβαση VAR και τελικό σκορ

Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αν και το ενδιαφέρον επέστρεψε ξανά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο 86ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Ντιομαντέ σε εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα πήγε στο κεφάλι του Ρούντιγκερ και αμέσως μετά στο χέρι του Ντιομαντέ, που ήταν κολλητά του.

Ωστόσο, η απόφαση ανατράπηκε μετά από παρέμβαση του VAR και ο διαιτητής, αφού την τσέκαρε μέσω onfield, δικαίωσε την πλευρά των γηπεδούχων. Το τέταρτο γκολ πάντως υπήρξε μέχρι το τέλος του αγώνα, αλλά στην απέναντι εστία. Στο 90ό λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση, ο Βινίσιους σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Γκιουλέρ, ο οποίος σκόραρε ανενόχλητος σε κενό τέρμα από τη μικρή περιοχή της Μάλαγα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Η Ρεάλ στην κορυφή και η συνέχεια

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έκανε ένα δεύτερο σερί «πάρτι» μέσα στην έδρα της, έχοντας επικρατήσει πριν μια εβδομάδα με 4-1 της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα μείνει σίγουρα για ένα 24ωρο στην κορυφή της La Liga, χάνοντας ευκαιρίες για να πετύχει ένα μεγαλύτερο σκορ.

Η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase Champions League, υποδέχεται τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, στις 22:30, τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε (77΄Μπερνάρντο Σίλβα), Βινίσιους, Μπέλιγχαμ (87΄Γκιουλέρ), Μπραΐμ Ντίαθ (65΄Ντιομαντέ), Μπαπέ

Μάλαγα (Χουάν Φουνιές): Ερέρο, Πούγκα (61΄Σαλίνας), Ριέκο, Γκαλιλέα (74΄Αμπάιντα), Ραφίτα, Λαρούμπια, Ροντρίγκες (46΄Μαρτίνεθ), Μερίνο (87΄Ενρίκεζ), Μουνιόθ (61΄Κρουζ), Τσουπέ, Ντοτόρ

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit