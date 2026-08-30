Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά: Ο Βιτάλις στην αρχική σύνθεση

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για την αναμέτρησή της με την Κηφισιά, και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς γνωστοποίησε τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα. Η σύνθεση του «Δικεφάλου» περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, με τον Βιτάλις να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των βασικών παικτών. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ιστορικό γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», όπου οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική σύνθεση

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ως επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου της ΑΕΚ, κατέληξε στους έντεκα ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά. Οι επιλογές αυτές αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η ομάδα στο παιχνίδι. Η παρουσία συγκεκριμένων παικτών στην αρχική ενδεκάδα υποδηλώνει την προσέγγιση του προπονητή για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Μία από τις κεντρικές αποφάσεις του προπονητή είναι η συμπερίληψη του Βιτάλις στην αρχική ενδεκάδα. Ο ποδοσφαιριστής αυτός θα έχει ενεργό ρόλο από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, συμμετέχοντας στις αρχικές φάσεις του παιχνιδιού. Αντίθετα, ο Λυκογιάννης δεν βρίσκεται μεταξύ των έντεκα βασικών, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς τον έχει τοποθετήσει στον πάγκο των αναπληρωματικών. Από εκεί, ο Λυκογιάννης θα είναι διαθέσιμος να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, εάν κριθεί απαραίτητο από τον προπονητή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η πλήρης ανάλυση της ενδεκάδας της ΑΕΚ

Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, όπως ανακοινώθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς, διαμορφώνεται με συγκεκριμένους παίκτες σε κάθε θέση, σχηματίζοντας την πρώτη γραμμή του «Δικεφάλου» στον αγώνα με την Κηφισιά. Κάτω από τα δοκάρια, τη θέση του τερματοφύλακα αναλαμβάνει ο Στρακόσα, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της υπεράσπισης της εστίας της ομάδας.

Στην αμυντική γραμμή, ο προπονητής επέλεξε μια τετράδα αποτελούμενη από τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Αυτοί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές θα έχουν ως κύριο μέλημα την αναχαίτιση των επιθέσεων του αντιπάλου και τη διατήρηση της αμυντικής συνοχής της ομάδας. Η επιλογή τους υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις αμυντικές τους ικανότητες και τη συνεργασία τους.

Στον χώρο του κέντρου, η ΑΕΚ θα παραταχθεί με τους Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις και Κοϊτά. Αυτοί οι τέσσερις μέσοι θα έχουν διττό ρόλο, τόσο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και τη δημιουργία ευκαιριών, όσο και στην κάλυψη των χώρων και την πίεση στον αντίπαλο. Η παρουσία του Βιτάλις σε αυτή τη γραμμή, όπως προαναφέρθηκε, είναι μία από τις βασικές αποφάσεις του Μάρκο Νίκολιτς.

Τέλος, στην επιθετική γραμμή, την ευθύνη του σκοραρίσματος και της δημιουργίας κινδύνων για την αντίπαλη άμυνα αναλαμβάνουν οι Γιόβιτς και Βάργκα. Οι δύο αυτοί επιθετικοί θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν και να απειλήσουν την εστία της Κηφισιάς, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος της ΑΕΚ.

Ο τόπος διεξαγωγής της αναμέτρησης

Ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και της Κηφισιάς έχει οριστεί να διεξαχθεί σε ένα ιστορικό γήπεδο της ελληνικής πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Αυτός ο χώρος θα αποτελέσει το πεδίο μάχης για τις δύο ομάδες, οι οποίες θα αγωνιστούν για τη νίκη.

Η επιλογή του «Απόστολος Νικολαΐδης» ως έδρας για τον συγκεκριμένο αγώνα καθορίζει το περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στο παιχνίδι. Οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις δύο ομάδες να αγωνίζονται σε αυτό το συγκεκριμένο στάδιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta